Deel dit: Share App Mail Tweet

Skoda Superb 2024: betere deal dan de Volkswagen Passat?

Halverwege zijn eerste levenscyclus leek de Skoda Superb geen lang leven beschoren. De toenmalige Volkswagen-topman zag het nut er niet van in voor het grote concern. De Tsjechen wilden kosten wat kost de Superb in productie houden. Er volgde een station (de Skoda Superb Combi) bij de nieuwe generaties en inmiddels staan er meer dan 260.000 Superbs in Nederland op kenteken.

Vandaag de dag zijn de rollen omgedraaid. We kunnen de Superb niet meer zien als het broertje van de Passat, maar andersom. Beide modellen worden dan ook naast elkaar in de fabriek in Bratislava gebouwd, jawel een Skoda-fabriek. Moet je kiezen tussen beide modellen? Check dan ook nog onze rijtest met de Volkswagen Passat.

Skoda Superb Combi als ruimtewonder

De Superb is wat langer geworden wat resulteert in weer kofferbakruimte, zoals het een Skoda betaamt. Met 690 liter is de ruimte in de stationwagen identiek aan de kofferbakruimte in de Passat. Echter, deze Skoda komt er ook als hatchback en dan kun je 645 liter aan spullen meenemen.

Ook het interieur van de Skoda Superb is ook in de basis identiek aan dat van de Volkswagen Passat. De keuzehendel voor de rijrichting vind je voortaan achter het stuur. In tegenstelling tot de Passat vind je op de middenconsole draaiknoppen die meerdere functies kunnen bedienen. Ergonomisch een goed interieur. Sterker nog, door die draaiknoppen is de bediening prettiger dan de Passat.

Aandrijflijn-keuze beperkter dan bij Volkswagen Passat

De Skoda Superb (Combi) komt er als 150 pk mild hybrid en als 204 pk sterke plug-in hybride. Althans, dat zijn de motoriseringen die in Nederland leverbaar zijn. Deze aandrijflijnen kun je al kennen van de Volkswagen Passat. De plug-in heeft een 25,7 kWh-accupakket waarvan 19,7 kWh bruikbaar is. Daarmee is het mogelijk tot zo’n 100 kilometer volledig elektrisch te rijden. Opladen kan zelfs aan de snellader met 50 kW. Kortom, een erg bruikbare plug-in hybride. In tegenstelling tot de Skoda Superb, is bij de Volkswagen Passat ook nog een 272 pk sterke aandrijflijn aan te vinken.

Daar houdt het eigenlijk dan ook op. Want ook de Skoda Superb (Combi) is leverbaar met het adaptieve onderstel genaamd DCC Pro, dat de dempers autonoom aanpast aan het wegdek. Gek genoeg komt deze optie bij de Volkswagen Passat met een elektronisch sperdifferentieel en bij de Skoda niet. Maar ach, wat moet de gemiddelde leaserijden met en sperdifferentieel?

Prijs

De Superb is in ieder geval een ideale reisauto. Helemaal in combinatie met de extra geluidsisolatie. Of je voor de Volkswagen Passat of Skoda Superb Comgi moet kiezen, hangt natuurlijk sterk af van de prijs. De nieuwe Superb Combi heeft vanafprijs van 44,990 euro. Voor dit geld koop je de 1,5-liter mild hybrid. Dat is 4.000 euro goedkoper dan de Passat. Voor de plug-in hybride betaal je slechts 2.000 euro meer, waarmee ook de prijs van deze aandrijflijn fors onder het prijskaartje van de Volkswagen Passat blijft. De nieuwe Skoda Superb wordt in het voorjaar van 2024 in Nederland verwacht.