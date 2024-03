Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Lexus LBX – wat heeft de baby-Lexus te bieden?

Voor het eerst breidt Lexus uit naar het B-segment, met de Lexus LBX. Met een duik in de prijslijst onderzoeken we wat de nieuwe ‘baby-Lexus’ in huis heeft.

In Azië en Amerika is Lexus een sterk merk, maar in Europa is het nog altijd lastig om tegen de veelal Duitse concurrenten op te boksen. Daarom zoekt het merk naar marktuitbreiding. Voor het eerst breidt het merk uit naar het in Europa zo belangrijke B-segment. Dat doet het met een compacte crossover, een soort hoge hatchback met SUV-achtige trekjes. Het nieuw model luistert naar de naam Lexus LBX. Die letters staan voor ‘Lexus Breakthrough X(cross)-over’.

Lexus LBX altijd hybride

De Lexus LBX is altijd een hybride. Een 1,5-liter driecilinder zorgt samen met een elektromotor voor een vermogen van 100 kW (136 pk). Schakelen gaat altijd via een CVT-automaat. Wel is er keuze tussen voor- of vierwielaandrijving. Dat laatste zorgt vooral voor een fractioneel betere acceleratie, maar beide modellen sprinten in ruim negen seconden naar de 100 km/u en gaan door tot 170 km/u. Ook voor het officiële gemiddelde verbruik is het verschil niet groot, met 4,5 l/100 km voor de RWD en 4,8 l/100 km voor de AWD.

Prijzen en uitrustingen Lexus LBX

De prijslijst van de Lexus LBX begint bij 35.995 euro voor het ‘naamloze’ instapmodel met achterwielaandrijving. Dan beschik je over onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, stoffen bekleding (wel kunstleer op stuur en pook), een 7-inch TFT-scherm in het instrumentarium, een 9,8-inch centraal display voor het infotainment (incl. spraakbediening) en natuurlijk de nodige assistentie- en veiligheidsystemen.

Voor de rest werkt Lexus voor de LBX niet zozeer met in luxe opbouwende uitrustingsniveaus, maar met verschillende ‘atmospheres’. Daarbij heb je keuze uit de Elegant (40.495 euro), Emotion (40.995 euro), Relax (41.995 euro) en Cool (42.495 euro). Deze modellen hebben een vergelijkbare uitrusting, maar een ander aankledingsthema. Je beschikt in ieder geval over 18-inch lichtmetalen wielen, al dan niet geperforeerde kunstleren bekleding, stuur- en voorstoelverwarming, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, sfeerverlichting in het interieur (afhankelijk van atmosphere in één of zelfs 64 kleuren) en nog wat extra assistentiesystemen. De Cool heeft als enige echt leren bekleding. Het instapmodel heeft altijd voorwielaandrijving, de atmospheres bieden keuze uit voor- of vierwielaandrijving.

Aanvullend zijn er nog de tijdelijke Original Edition (48.495 euro) en de op de zakelijke markt gerichte Business Line (35.995 euro) en Business Line Pro (39.995 euro), maar die laten we nu voor het gemak even buiten beschouwing.

De keuze is weer reuze. De atmospheres vinden we wel wat toevoegen op het basismodel, maar welke wordt het dan? We kunnen best zonder elektrische stoelverstelling, sfeerverlichting in 64 kleuren of akoestisch glas, dus we twijfelen vooral tussen de Elegant en Emotion: wel of geen two-tone carrosserie met privacyglass? Toch maar wel, het wordt de Emotion.

Exterieuraankleding

Leuke verrassing: de standaardkleur voor de Lexus LBX is een diepe tint geel. Voor een andere kleur betaal je minimaal 995 euro. Voor dat bedrag heb je keuze uit wit, drie grijstinten en helder donkerblauw. Voor 1.395 euro kan je kiezen uit de twee Premium-kleuren: felrood of de koperachtige presentatiekleur. Wit of grijs zijn saai, de kopertint vinden we niet per se mooi en rood of blauw kan je altijd wel kiezen. Laten we eens gek doen en het bij de gele standaardkleur houden.

De wielkeuzes hangen samen met de atmospheres, dus op dat gebied valt niets te kiezen.

Interieuraankleding

Hetzelfde geldt voor het interieur. Bij de gekozen Lexus LBX Emotion krijg je altijd geperforeerd zwart kunstleer met rode stiksels. Het geheel is misschien wat erg zwart, maar met de rode accenten ziet het er best goed uit.

Pakketten en losse opties

Lexus doet niet aan losse opties, wel kan je kiezen uit zes optiepakketten. Het Tech Pack (1.495 euro) biedt onder meer een digitaal instrumentarium, 12,3-inch centraal touchscreen, Smart Entry & Start, een draadloze smartphone-oplader, extra USB-poorten en een elektrisch bedienbare achterklep. Het Premium Pack (2.495 euro) biedt adaptieve, meesturende koplampen, led-mistlampen voor en een Smart Digital Key. We kiezen het Tech Pack.

Het Advanced Pack (5.128 euro) omvat een head-up display, een Mark Levinson Premium Surround Sound System en een hoop extra rijassistenten. Het head-up display en het audiosysteem willen we wel, maar de assistenten niet. Op die manier bekeken is de meerprijs best stevig. Dan maar niet.

Dan blijven nog over het Travel Pack (1.195 euro) met dwarsdragers en een dakkoffer, het Style Pack Interior (395 euro) met vloer- en bagagematten, het Protection Pack Interior (375 euro) met andere vloermatten en beschermdelen en het Protection Pack Exterieur (365 euro) met spatlappen en beschermfolie. Slaan we ook even over.

De Lexus LBX zelf samenstellen

In dat geval is het Tech Pack onze enige geselecteerde optie, waarmee de totaalprijs uitkomt op 42.490 euro. Best een hoop geld voor een auto in het B-segment. Aan de andere kant slaagt de LBX er op het eerste gezicht aardig in om de eigenschappen van grotere Lexus-modellen naar het B-segment te vertalen. Dat ontdekten we ook bij een rijtest. Hoe zou jij de Lexus LBX samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden op www.lexus.nl.

