Waarom de Duitse merken bang moeten zijn voor deze Lexus

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Het merk dat groot werd met limousines en SUV’s gaat een maatje kleiner om groter te groeien. We kropen achter het stuur van de kleinste en goedkoopste Lexus.

Hoe groot en duur dan? De LBX is een B-segment cross-over die 4.19 meter lang is en net geen 36 mille moet kosten.

Aandrijflijnen Lexus LBX

Hij is er alleen als hybride en niet als plug-in hybride en er komt ook geen volledig elektrisch versie. Lexus heeft als luxemerk van Toyota de hybride-techniek zo’n beetje mede uitgevonden en volgens de fabrikant is het voor deze LBX de beste aandrijflijn.

Of dat de juiste strategie is in een tijd waar de focus op volledig elektrisch ligt, is een vraag die de praktijk zal moeten uitwijzen. Dat de verkoop van volledige elektrische auto’s momenteel een stokt door onder andere onduidelijk overheidsbeleid, lijkt voor deze LBX niet ongunstig.

Yaris Cross

Maar is de kleine LBX ook goed genoeg om een overtuigende Lexus te zijn? Wat krijgen we bij Lexus voor net geen 36 mille? Een als Lexus verkleedde Toyota Yaris Cross of? Dat de LBX en Yaris Cross platform en aandrijflijn delen, ontkent niemand, maar bij Lexus benadrukken ze uiteraard dat het luxegevoel wel gewaarborgd is door aanpassingen aan onderstel en aandrijflijn.

De LBX stuurt met enthousiasme bochten door en de aandrijflijn is ondanks zijn e-CVT opzet is ook niet echt een remmende factor. De acceleratie is niet wild met 136 pk verzameld vermogen maar geeft wel een vlot gevoel. De 0-100 km/h sprint is in 9,2 seconden geklaard en de topsnelheid is een verstandige 170 km/h. Op de snelweg is de rechtuitloop prima en doet de adaptieve cruise-control tevredenstellend samen met meer rijassistenten hun werk.

Een Lexus voor het geld van een Volvo EX30

Is de LBX een echte Lexus? Ja, is het antwoord: de bouwkwaliteit en het luxe-gevoel is van voldoende niveau. Maar net als bij de concurrentie van Audi en Mini begint het pas echt leuk te worden als het ietsje meer mag zijn.

Dus ook van deze LBX zullen niet veel basisversies verkocht worden. Maar goed een Elegant van dik 40 mille is ook nog steeds een redelijk aanbod in deze klasse. Of deze LBX de Lexus verkoopcijfers gaat verdubbelen zoals voorspeld gaan we meemaken.