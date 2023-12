Deel dit: Share App Mail Tweet

Autovisie Supertest: Dit zijn de 10 deelnemers van 2023

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Autovisie Supertest. We gaan op zoek naar de beste stuurmansauto van 2023. Dit zijn de deelnemers!

In dit artikel bespreken we de deelnemers van de supertest. De aankomende dagen lichten we alle 10 de auto’s één voor één en laten we zien welke auto de beste stuurmansauto van 2023 is (zie hier alle artikelen). Kan je niet wachten? Lees dan nu al de uitslag in de digitale Autovisie Magazine of in onze app voor Android en Apple.

De nieuwe wereldorde

Niet eerder botsten de Nieuwe en de Oude Wereld zo hard in de Supertest. Een clash tussen vleugels en brute elektrokracht. Tussen finesse en massa. Tussen traditionele alleenheersers en tegendraadse nieuwkomers. De tien sportievelingen maken er een waar spektakel van.

Het zat er al jaren aan te komen, maar de 1.000 pk-barrière wordt nu eindelijk voor het eerst doorbroken. Niet één, maar zelfs twee deelnemers van de Supertest pieken boven die magische grens. Dat zijn niet de traditionele supermachten uit Italië of Duitsland, maar de Amerikaanse vrijdenkers uit Silicon Valley. Met hun forse gewichten zochten de elektrokanonnen naar grip tijdens de regen in de ochtend, maar in de middag droogde het TT Circuit in Assen op, met schokkende resultaten tot gevolg. Die werden weer door de vakkundige handen en voeten van Peter Kox uit de auto’s gewrongen.

Deelnemers supertest 2023

De Tesla Model S Plaid met Track Pack wist zelfs de Porsche 911 GT3 RS op te jagen. Het geavanceerde racebeest met kenteken moest diep gaan om zich de in de basis twaalf jaar oude Model S van het lijf te houden. Met 1.020 pk en (eindelijk) fatsoenlijke remmen wist de onruststoker van Elon Musk de gevestigde orde namelijk bijna te blameren en de Porsche had zijn reusachtige vleugel nodig om weerwoord te bieden. De boodschap is keihard aangekomen.

De tijden van elektrische dommekrachten zijn voorbij en er begint een periode aan te breken van monsterlijk sterke, intelligent aangestuurde BEV’s. Dat liet ook de 1.126 pk sterke Lucid Air Dream Edition Performance zien, die niet alleen misselijkmakend snel is, maar ook een luxe cocon met een enorm sprintvermogen en een uitgebalanceerd onderstel.

De minst krachtige is de Honda Civic Type R, maar dat maakt hem niet kansloos voor de eindzege. Met de typisch Japanse perfectie is de jongensachtige hot hatchback fijngeslepen tot een bekwame toerwagen. Met scherpe reflexen, onvoorstelbare gripniveaus en bovenal is hij dagelijks prima inzetbaar. Dat laatste geldt zeker ook voor de BMW M3 Touring Competition Xdrive. Eindelijk heeft het M-label in deze klasse een stationwagon die ook nog eens een veelzijdige aandrijflijn heeft: van strakke vierwielaandrijving tot aan de uitbundige driftmodus.

De BMW M2 is in veel dingen de tegenpool van zijn merkgenoot. Een wilde coupé met een teruggeschroefde M3-motor en een verraderlijk randje, maar ook een speelsheid die past bij zijn plek in de M-divisie. Als het over spelen gaat, dan mag de Alpine A110 R niet ontbreken bij de Supertest. Het is de radicaalste versie van de Franse lichtgewichtbouwer, waarmee iedereen direct hard kan gaan. Dankzij zijn fijnzinnige besturing, zijn vergevingsgezinde onderstel en handelbare vermogen is het een uiterst sterk concept.

De deelnemers Alpine A110 R / Audi R8 GT RWD / BMW M2 / BMW M3 Touring / Honda Civic Type R / Lucid Air Dream Edition / Maturo Stradale / Porsche 718 Spyder RS / Porsche 911 GT3 RS / Tesla Model S Plaid

Krachtig is ook de Audi R8 GT RWD, waarvan maar 333 exemplaren gebouwd worden. Het is het uitzwaaimodel van de praktische supercar. Nog één keer huilt de atmosferische V10 in de Drentse kathedraal van snelheid.

En wat liep hij weer hard en tranentrekkend mooi! De Porsche 718 RS Spyder deed echter een serieuze poging om boven hem uit de komen. Het aanzuiggeluid van de GT3-motor in de open Porsche is ongekend luid en scherp. Vorig jaar won de GT4 RS de Supertest en deze afgeleide daarvan moet de eer hooghouden.

De Nederlandse Maturo Stradale is een schitterend eerbetoon aan de Lancia Delta Integrale. Hij kost een half miljoen, maar daarvoor krijg je een écht goede Delta in een carbon maatpak, een totaal herziene aandrijflijn, een topklasse-onderstel en een prachtig interieur. Daarmee is het meteen de duurste deelnemer van het veld en de auto die onder geen beding in de grindbak terecht mag komen. Dat viel bepaald niet mee op een dag die gemeen begon met spekgladde nattigheid, maar zich uiteindelijk wist te ontwikkelen tot een vrijwel droge graadmeter. Er moest op het scherp van snede gestreden worden door de gevestigde orde om hun reputaties te redden. Voorlopig dan.