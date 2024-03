Deel dit: Share App Mail Tweet

De Mercedes-AMG GT 43 kent zijn eigen doelgroep niet

We hebben zo’n vermoeden dat Mercedes niet weet wat het woord ‘purist’ betekent, want het merk beweert met droge ogen dat de Mercedes-AMG GT 43 is bedoeld voor puristen.

Het lijkt ons veel logischer dat Mercedes-puristen een dikke V8 prefereren boven de controversiële hybride-aandrijflijn van de AMG C 43. Want onze ervaringen met die laatste zijn niet best.

Mercedes-AMG GT 43

De Mercedes-AMG GT 43 wordt aangedreven door een 2,0-liter viercilinder met elektrisch aangestuurde turbo, die maar liefst 421 pk levert. Dat is een flinke klap meer dan de 381 van de SL 43.

Met dat vermogen – en 500 Nm koppel – is de AMG GT 43 zeker snel. Hij haalt een top van 280 km/h en sprint in 4,6 seconden naar 100 km/h, maar laat het qua beleving een beetje liggen.

Althans, dat is onze ervaring in de C 43 en SL 43. De viercilinder klinkt niet mooi, komt soms weinig verfijnd over en levert zijn kracht een tikkeltje onvoorspelbaar af.

Afijn, voor wie geen vierpittertje in zijn AMG GT wil, zijn er altijd nog de twee versies met 4,0-liter biturbo V8: de AMG GT 55 met 476 pk en de AMG GT 63 met 585 pk.

Overigens is de Mercedes-AMG GT 43 voorzien van een mild-hybridsysteem, met een startergenerator die kortstondig 14 pk aan het gebruikelijke vermogen van 421 pk kan toevoegen.

Achterwielaandrijving

De 43 heeft geen vierwielaandrijving. Alle kracht gaat naar de achterwielen, via een negentraps automaat. Uiteraard is de optielijst lang, met erop onder meer meesturende achterwielen en een vaste vleugel.

Veel lagere prijs

De Mercedes-AMG GT 63, met V8 dus, kost in ons land bijna drie ton. Reken op een flink lagere prijs voor de 43, die profiteert van zijn veel lagere CO2-uitstoot.

Bij de Mercedes-AMG SL is het verschil tussen de 43 en de 55 bijvoorbeeld 79.500 euro. Tussen de 43 en 63 scheelt het zelfs 112.000 euro. Al lever je daar wel een heel stuk beleving op in.