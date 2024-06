Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit Volvo XC40-alternatief is 5.000 goedkoper als occasion

De Volvo XC40 is een gevestigde naam. Echter, als je op zoek bent naar de hybride, dan moet je een andere auto ook in overweging nemen. Hij komt namelijk erg overeen, maar kost als snel 5.000 euro minder als occasion: de Lynk & Co. 01.

De Lynk & Co. 01 was/is een populaire auto in ons land, mede door de abonnementsconstructie. Nu wordt de auto massaal aangeboden op de occasionmarkt. Op Gaspedaal.nl vinden we 987 occasions.

Goedkoper alternatief voor Volvo XC40

De Lynk & Co 01 in nauw verwant aan de Volvo XC40 Recharge. Nee, dan bedoelen we niet het model dan inmiddels EX40 heet, maar de plug-in hybride T5. Beide auto’s worden geproduceerd door de Chinese fabrikant Geely en zijn onderhuids vrijwel hetzelfde.

De SUV’s beschikken ze over een 1,5-liter driecilinder benzinemotor die samen met een elektromotor meer dan 260 pk levert. Elektrisch rijden kan de Volvo tot 50 kilometer en de Lynk en Co. tot 70 kilometer.

Wat ruimte betreft kan je ook beter de Lynk & Co. 01 hebben. De occasion is iets langer en hoger maar wel iets smaller. De bagageruimte is met de achterbank omhoog heel iets groter dan die van de Volvo, al heeft de XC40 met de achterbank plat meer ruimte.

Wat rijeigenschappen betreft, verschilt de Volvo wel van de Lynk & Co. 01. Reviews van beide modellen zie je in onderstaande video’s.

Het technische verschil tussen de occasions is minimaal. En hoewel het uiterlijk, de rijeigenschappen en het interieur een reden kan zijn om niet voor de Lynk & Co. en wel voor de Volvo te kiezen, is die eerste zeker het overwegen waard als occasion.

Prijs Lynk & Co. 01 occasion

Kijken we namelijk naar het aanbod van occasions, dan kost een Volvo XC40 T5 zo’n 28.000 euro. Voor een Lynk & Co. 01 met vergelijkbare kilometerstand ben je zo’n 23 mille kwijt. Voor de 5.000 euro die je overhoudt, kan je nog een leuke cabrio scoren!