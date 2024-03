Deel dit: Share App Mail Tweet

In beeld: de allerlaatste generatie Nissan GT-R R35

De R35 Nissan GT-R is voor veel liefhebbers een droomauto, maar die droom lijkt rap ten einde te komen. Met de 2025-versie van de GT-R neemt het merk afscheid. We laten de auto in detail zien.

Nissan heeft overigens nog niet bevestigd dat dit de laatste generatie R35 is. Echter, in het Japanse magazine Mag-X lezen we dat er nog 1.500 exemplaren van dit model vanaf juni van de band rollen. 300 daarvan zijn de Nismo-uitvoeringen.

2025 Nissan GT-R R35

De auto wordt voor nu nog enkel in Japan geïntroduceerd. De Nissan-dealers zijn volgens het magazine op de hoogte gebracht van het feit dat dit de laatste generatie R35 is. De voornaamste reden van de productiestop is dat Nissan niet in staat is bepaalde onderdelen voor de GT-R in de toekomst te verkrijgen.

In Nederland hoeven we de Nissan GT-R R35 sowieso niet meer te verwachten. De Japanse sportwagen is te luid voor Europa. Sinds 2022 wordt de auto niet meer op ons continent geleverd.

Jammer, maar de GT-R R35 zou met zijn 3,8-liter V6 voorzien van twee turbo’s anders niet veel verkocht worden in Nederland. Met dank aan BPM zou het prijskaartje extreem hoog zijn.

Prijzen

In Japan kost de goedkoopste Nissan GT-R R35 14.443.000 Japanse yen. Rekenen we dit om naar euro’s, dan is dit 89.314,47 euro. Voor de Nismo-uitvoering ben je meer dan het dubbele kwijt.

Wat de toekomst van de Nissan GT-R wordt, is nog onduidelijk. Nissan heeft al wel een conceptmodel laten zien van een eventuele opvolger van de R35. Of en wanneer we een R36 kunnen verwachten, en of het model überhaupt nog GT-R heet, zal de toekomst uitwijzen. Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste autonieuws? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.

Interieur Nissan GT-R Nismo. (Afbeelding: Nissan) Interieur Nissan GT-R Nismo. (Afbeelding: Nissan) Interieur Nissan GT-R. (Afbeelding: Nissan) Interieur Nissan GT-R. (Afbeelding: Nissan) Interieur Nissan GT-R. (Afbeelding: Nissan) Interieur Nissan GT-R. (Afbeelding: Nissan)

Nog een keer genieten van het geluid van de Nissan GT-R? In onderstaande video neemt Autovisie je mee in de 0 naar 200 sprint van de Nismo!