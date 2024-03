Deel dit: Share App Mail Tweet

Marcello Gandini overleden: deze legendarische auto’s ontwierp hij

De legendarische auto-ontwerper Marcello Gandini is afgelopen woensdag op 85-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse designer heeft met zijn potloodstrepen de auto-industrie een stuk mooier gemaakt.

Hij tekende in de jaren 60 voor het eerst een contract bij designstudio Bertone en werd later hoofd van de ontwerpafdeling. Hij is verantwoordelijk voor een onvoorstelbaar indrukwekkende lijst aan auto-designs.

Designs van Marcello Gandini

We beginnen bij de jaren dat Marcello Gandini voor Bertone werkt. Zo ontwierp hij de Lamborghini Miura. Volgens veel liefhebbers is dit een van de mooiste auto’s ooit gebouwd.

Van de Miura zijn ongeveer 750 exemplaren gemaakt. Inmiddels is het model miljoenen waard.

Samen met Paolo Stanzani ontwierp Mercello Gandini voor Bertone de Lamborghini Countach. Tevens een waar icoon in de auto-industrie.

Lamborghini Countach. (Afbeelding: Noël van Bilsen) Lamborghini Diablo. (Afbeelding: Lamborghini)

De opvolger van de Countach, de Diablo, werd ook door de Italiaan getekend. Kortom, Lamborghini heeft veel van de ontwerpen van Marcello Gandini in productie genomen.

Gandini ontwierp niet enkel peperdure supercars. Ook de Fiat 132, Citroën BX, BMW 5-serie van de eerste generatie, Maserati Shamal, Maserati Quattroporte IV, Renault 5 Turbo en Renault Supercinq hebben we allemaal te danken aan zijn tekeningen.

Na zijn automobielen-carrière heeft Gandini ook een heel andere kant van zijn designkunsten laten zien. Zo ontwierp hij het interieur van een nachtclub en de Heli-Sport CH-7 helikopter. Toch zijn het de auto’s die de meeste indruk op de wereld hebben achtergelaten.