BMW lacht Audi uit met deze stationwagen

Sportief, stijlvol, praktisch, ruim: de BMW 5-Serie Touring heeft alles wat het hart van een autoliefhebber begeert. In de juiste versie kan daar nu ook ‘milieubewust’ aan worden toegevoegd. Dit is de BMW i5 Touring.

Niet lang geleden werd BMW nog beschimpt voor de keuze om geen speciale elektrische auto’s te ontwikkelen, maar daarvoor platforms te gebruiken die worden gedeeld met auto’s die gewoon een verbrandingsmotor hebben. Maar wie het laatst lacht… Inmiddels loopt het namelijk niet meer zo heel hard met de verkoop van EV’s. Voor BMW geen probleem. Je kunt die nieuwe 5-Serie Touring ‘gewoon’ met een dieselmotor krijgen, waarschijnlijk volgen op termijn ook plug-in hybride- en benzineversies. Maar de eerste kennismaking maken we toch met de volledig elektrische i5.

BMW i5 Touring heeft tot 601 pk

Bij de introductie van de sedan hadden we al geconcludeerd dat een 5-Serie ook zonder zes-in-lijn een echte BMW kan zijn. Destijds reden we echter met de sportieve BMW i5, 601 pk sterke M60. In dit geval zijn we op pad geweest met de instapper. Ook die brengt nog altijd 340 pk naar het asfalt, en naar goede BMW-traditie ook nog via de achterwielen ook.

Net als de sedan beschikt de BMW i5 Touring over een accupakket met een bruikbare inhoud van 81,2 kWh, waarmee een WLTP-actieradius tussen de 483 en 560 kilometer (afhankelijk van de uitrusting) wordt gerealiseerd. Niets grensverleggends, maar wel bruikbaar. Hetzelfde kan gezegd worden van de laadsnelheid. Het maximum van 205 kW spreekt niet echt tot de verbeelding anno 2024, maar de 30 minuten voor een lading tussen 10 en 80 procent zijn voldoende. Met een lengte van 5,06 meter is de i5 Touring net zo lang als een 7-Serie van een paar jaar geleden.

En ondanks de grote accu blijft er tussen de 570 en 1700 liter bagageruimte over, waarbij de leuning in drie ongelijke delen neergeklapt kan worden. Helaas zijn de automatische afdekrol en de apart te openen achterruit niet meer van de partij. Een frunk heeft de BMW i5 ook niet, wel vind je vooraan onder de laadvloer een extra compartiment.

In de smaak vallen bij traditionele klanten

Om in de smaak te vallen bij de traditionele BMW-rijder is er echter meer nodig. Zeker aangezien je minstens 80.000 euro moet overmaken voor de instapper, of iets meer dan 73.382 euro wanneer je kiest voor een ‘Business Edition’. Een echte 5-Serie heeft natuurlijk bovengemiddeld goede rij-eigenschappen en als het even kan moet het ook een auto zijn voor de langere afstanden. Of BMW het voor elkaar heeft gekregen om ook die typische kenmerken van de 5 in een elektrische versie te verwerken, zie je in onderstaande video.

We reden de i5 Touring van BMW’s thuisbasis München richting Audi’s thuisbasis (toeval?) Ingolstadt over Autobahn en mooie binnenwegen. Kijk zelf of de BMW i5 in alle opzichten een waardige 5-Serie Touring kan zijn.