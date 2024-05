Deel dit: Share App Mail Tweet

Zien: Honda NSX wordt voor het eerst in 22 jaar gewassen!

Veel Autovisie-lezers genoten enorm van deze smerige Corvette C3 die na meer dan 45 jaar eindelijk in bad mocht. We hebben weer een pareltje gevonden: deze Honda NSX wordt voor het eerst in ruim 22 jaar gewassen en dat is extreem bevredigend om te zien.

Nou ja, Honda NSX? Het is eigenlijk een Acura NSX. Dezelfde auto, maar dan van Honda’s luxemerk Acura, dat vooral in Noord-Amerika bekend is.

Honda NSX uitgegroeid tot icoon

Begin jaren negentig trok Honda het doek van NSX. Een ware supercar waar niemand minder dan Ayrton Senna aan meegewerkt heeft. Achter de voorstoelen werd een 3,0-liter V6 geplaatst met (op papier) 280 pk. Precies zoals de gentleman’s agreement voorschreef en dus evenveel vermogen als veel andere Japanse performance-auto’s uit die tijd. In werkelijkheid bleken deze modellen vaak meer vermogen te hebben. In de video hieronder vertelt Sjoerd van Bilsen je alles over de legendarische NSX.

Inmiddels is de Honda NSX uitgegroeid tot een icoon in de autowereld. De prijzen van deze sportwagens zijn de afgelopen jaren, net als veel andere liefhebbersauto’s uit Japan, door het dak gegaan. Toch vonden wij vorige week nog deze opvallend goedkope occasion in Nederland.

Acura NSX voor het eerst in 22 jaar gewassen

De Acura NSX in dit verhaal kocht de eigenaar niet als occasion. Nee, hij heeft hem jaren geleden nieuw gekocht. Helaas staat de Japanse superheld al ruim 22 jaar onaangeroerd achterin zijn schuur te verstoffen. Aan AMMO NYC, een bedrijf gespecialiseerd in het poetsen van auto’s, de taak de Acura NSX weer te laten blinken als nieuw.