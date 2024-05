Deel dit: Share App Mail Tweet

Kia EV3 of Volvo EX30? Zo verhouden de EV’s zich tot elkaar

Al ver voor de marktintroductie werd de Volvo EX30 – momenteel in de Autovisie-duurtestgarage – als mogelijke verkooptopper aangemerkt. Niet onterecht, zo bewijzen de verkoopcijfers. De nieuwe Kia EV3 komt als party crasher het EX30-feestje verstoren, want de elektrische auto heeft alle ingrediënten in huis om potentiële klanten bij Volvo weg te snoepen.

Nederland is een typisch Volvo-land. De modellen zijn deugdelijk, veilig en niet te schreeuwerig. Kia is van oudsher meer een budgetmerk. De Zuid-Koreanen hebben qua image de afgelopen jaren echter flinke stappen gezet. Van goedkoop ogende auto’s tot een vooraanstaand EV-modellen waarin je gezien wíl worden.

Kia EV3 als compacte elektrische auto

De EV3 is Kia’s nieuwste elektrische auto en staat eind dit jaar bij de dealer. Het design lijkt sterk op dat van de EV9. De Kia EV3 is met zijn lengte van 4,30 meter echter een stuk compacter.

Qua formaat is hij te vergelijken met de Peugeot e-2008, Volvo EX30 en Kia Niro. In tegenstelling tot de elektrische Niro, staat de EV3 op een platform dat enkel is voorbehouden aan elektrische auto’s. Dit is het E-GMP-platform waar ook de EV9 en EV6 op staan.

Kia EV3 ruimer dan de Volvo EX30

De Kia EV3 is enkele centimeters langer de Volvo EX30. Dat merk je in de kofferbak. Met 460 tot 1.250 liter (met tweede zitrij plat) aan bagageruimte, biedt de Kia EV3 beduidend meer ruimte dan zijn Zweeds-Chinese concurrent (318 tot 904 liter).

Volvo EX30 heeft meer vermogen

Als het je om vermogen gaat, dan wint de Volvo. De instap-EX30 heeft 272 pk op de achterwielen en sprint in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/h. In de sterkere variant heb je zelfs 428 pk en vierwielaandrijving tot je beschikking. De voorwielaangedreven Kia EV3 komt altijd met een minder indrukwekkende 204 pk aan vermogen. Daarmee accelereer je in 7,5 seconden van 0 naar 100 km/h.

Kia EV3 heeft tot 600 kilometer actieradius

Dankzij het E-GMP-platform is er een concrete focus op EV-aandrijftechniek. De Kia EV3 is te krijgen met een opmerkelijk fors accupakket met een capaciteit van 81,4 kWh, daarvan is zo’n 78 kWh bruikbaar.

Een stuk groter dan de grootst leverbare batterij in de Volvo EX30 (64 kWh netto). Met dit accupakket komt de Kia EV3 op papier tot maar liefst 600 kilometer ver. Een stuk beter dan de EX30, die het als Extended Range-uitvoering met maximaal 476 kilometer aan bereik moet doen.

Snelladen doet de Volvo beter. Met deze accu haalt de EX30 een laadsnelheid van maximaal 153 kW, tegenover de 128 kW die je met de Kia EV3 met deze batterij haalt. Aan de AC-paal halen ze beide 11 kW, al zegt Kia dat dit in de toekomst 22 kW wordt.

Instapversies van de Volvo EX30 en Kia EV3

Beide modellen zijn ook met een kleiner accupakket te krijgen. Zo komt de instap-Volvo EX30 standaard met een 49 kWh-accupakket (netto), een maximale laadsnelheid van 134 kW een bereik van 337 kilometer. De basisversie van de Kia EV3 huisvest een 55 kWh-batterij (netto), een maximale laadsnelheid van 102 kW en een actieradius van ruim 400 kilometer.

Keuze gauw gemaakt, zo klinkt het. Maar prijzen van de Kia EV3 zijn nog niet bekend en van de Volvo EX30 weten we dat de instapper scherp geprijsd is. Door het grotere accupakket, zal de Kia vermoedelijk iets prijziger zijn. Het voorlopig dus nog wachten op meer nieuws en een rijtest met de Kia om te beslissen welke van de twee (potentiële) verkooptoppers de betere deal is.