Deze plug-in hybride komt elektrisch net zo ver als een EV

Het is de grootste volledig elektrische actieradius ooit in een plug-in hybride, zo claimt het merk. We hebben het over de Voyah Free 318. En ja, het getal is zijn naam duidt op het elektrisch rijbereik van de PHEV, waarmee zijn actieradius bijna net zo groot zou zijn als de volledig elektrische Citroën ë-C3.

Voyah is het luxemerk van de Chinese autogigant Dongfeng met drie modellen in zijn gamma: de Free, de Dream (MPV) en Passion (sedan). Een volledig elektrische versie van de Voyah Free is al in Nederland te krijgen en heeft Autovisie vorige maand uitvoerig getest.

EV-range van de Voyah Free 318 plug-in hybride

De nieuwe plug-in hybride luistert naar de naam Voyah Free 318. De PHEV zou maar liefst 318 kilometer elektrisch moeten kunnen rijden. Dat is net zoveel als volledig elektrische Citroën ë-C3. Althans, als de twee dezelfde meetmethode hadden gebruikt. De Voyah-actieradius is gemeten volgens de Chinese CLTC-methode. Bij deze meetmethode ligt de range vaak hoger dan bij de in Europa gebruikelijke WLTP-norm.

Chinese automerken proppen overigens maar al te graag specificaties waar zij trots op zijn in de modelnaam. Denk aan het ‘3.8s’-embleem achterop de BYD Seal, waarmee het merk doelt op de 0 tot 100-sprinttijd van de elektrische sedan.

Aandrijflijn

Hoe groot het accupakket in de Voyah Free 318 is, is niet bekend. Het merk levert in China al een andere PHEV-versie van de Free met een EV-range van 210 kilometer. Daarin ligt een 39 kWh-batterij. In beide modellen ligt een 150 pk sterke 1,5-liter turbomotor in de neus. Waar de bestaande plug-in hybride nog een elektromotor op de vooras heeft, krijgt de Free 318 enkel een 272 pk sterke elektromotor op de achteras.

Of de Voyah Free 318 plug-in hybride ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. Het is niet ondenkbaar. Plug-in hybrides stijgen in populariteit, wat BYD al heeft doen besluiten zijn Seal U DM-i (met stekker én verbrandingsmotor) hier aan te bieden. Bovendien oogt de Voyah niet al te Chinees. Hij is zowaar stijlvol te noemen.