Waarom deze Volvo-occasion met 3,5 ton op de klok 17.500 euro kost

In Nijverdal staat een Volvo 960 uit 1992 te koop. Met ruim 351.000 kilometer op de teller zal de leek er weinig waarde in zien. Toch vraagt de verkoper maar liefst 17.500 euro voor de occasion.

Schrik niet van die kilometerstand, een échte Volvo is dan pas net ingelopen, zo zal menig merkliefhebber je proberen te vertellen. Bovendien gaat die kilometer niet op voor de zes-in-lijn waarmee deze Zweed de fabriek 32 jaar geleden verliet.

Volvo 960-occasion met T5-motor

De Volvo 960 heeft namelijk een harttransplantatie ondergaan, wat de hoofdreden vormt voor het hoge prijskaartje. De 3,0-liter zescilinder heeft plaats gemaakt voor een 2,3-liter vijfcilinder.

Een cilindertje minder? Jazeker, maar wel voorzien van een turbo. Het is de fantastisch klinkende motor uit onder meer de 850 T5. “De enige officieel geregistreerde Volvo 960 met een T5 motor in Nederland”, zo stelt de verkoper van de occasion.

Volvo 960 met 350 pk

Dit blok is flink onder handen genomen en voorzien van onder meer nieuwe lagers, gesmede drijfstangen en andere injectoren. Verder is een Walbro-brandstofpomp, Do88-radiator en een aansturingssysteem van MaxxEcu geplaatst. De vijfpitter zou nu goed zijn voor 350 pk en 470 Nm koppel.

Onder de Volvo 960-occasion zit een starre achteras van een Volvo 740 en een Torsen-sperdifferentieel. De voorkant is voorzien van BC Racing-veerpoten, terwijl de achterzijde het moet doen met 40 mm-verlagingsveren in combinatie met Bilstein B8-dempers.

Veruit de duurste 960-occasion van Nederland

De occasion is afgelopen december door de verkoper in Zweden gekocht. Sindsdien heeft hij er naar eigen zeggen voor 7.000 euro aan versleuteld. De Volvo, die recent nog opnieuw in de lak is gezet, moet helaas nu alweer weg.

Wil je proeven van dit Zweedse turbogeweld? Dan zul je 17.500 euro uit je portemonnee moeten toveren. Daarmee is het veruit de duurste Volvo 960-occasion van ons land. Wel is het de enige met de potente vijfpitter in het vooronder.