Formule 1-race Monaco al snel verder zonder Pérez en Sainz

De Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 is kort na de start onderbroken. Red Bull-coureur Sergio Pérez kwam hard in botsing met Kevin Magnussen van Haas. Kort daarvoor was ook Ferrari-rijder Carlos Sainz al gestrand. Nico Hülkenberg, de tweede rijder van Haas, kan ook niet verder. Het aantal uitvallers staat daarmee al op vier. Alle betrokken coureurs verlieten ongedeerd hun auto.

Door het vele puin op het circuit kan het even duren voordat de race wordt hervat. WK-leider Max Verstappen was vanaf de zesde plek gestart.

ANP