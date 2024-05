Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze unieke Amerikaanse cabrio koop je voor weinig als occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een unieke Amerikaanse cabrio koop je voor weinig: de Pontiac Sunbird.

In Nederland staan er slechts 30 Pontiac Sunbird-exemplaren geregistreerd. Kortom, de occasion is in ons land een unieke verschijning.

Pontiac Sunbird

De eerste productieversie Pontiac Sunbird verliet in 1975 de fabriek. In totaal zijn er drie generaties van de cabrio gebouwd.

De occasion die we vonden komt uit 1992 en is er dus een van de laatste generatie. De auto is overigens niet enkel als cabrio geleverd. Ook was er een coupé, een sedan en een station wagon.

Hoewel het een Amerikaan is, lag er onder de motorkap nooit een dikke achtcilinder. Sterker nog, het merendeel had slechts de helft van dat aantal cilinders. Deze cabrio-occasion overigens niet. In de neus ligt de 3,1-liter V6 die goed is voor 140 pk en 251 Nm aan koppel. Dat motorblok werd pas in 1991 in de Pontiac Sunbird gelegd als vervanger van de 2,0-liter turbo. Deze zescilinder lag ook in de Chevrolet Cavalier.

Er was een handbak leverbaar met vijf verzetten, maar de gevonden occasion heeft een drietraps automaat. Dat past natuurlijk helemaal bij het karakter van de Pontiac Sunbird.

Als occasion een betaalbare cabrio

De occasion die we vonden is origineel in 1992 in Nederland geleverd en heeft sindsdien pas 117.415 kilometer gereden. De auto ziet er op de foto’s dan ook nog goed uit. De vraagprijs van de Pontiac Sunbird is 6.899 euro. Voor relatief weinig geld kun je dus al deze zomer heerlijk in de sun toeren met je unieke Amerikaan. Houd er wel rekening mee dat wegenbelasting en benzinekosten wat aan de hoge kant zijn. Maar ach, met zo’n Amerikaanse cabriolet ga je toch niet dagelijks rijden.