Maximumsnelheid 130 km/h? De Britten willen liever 160+ km/h rijden

Het nieuwe Nederlandse kabinet wil de maximumsnelheid in Nederland opvoeren naar 130 km/h. In Engeland willen sommigen nog een stapje verder gaan: harder dan 160 km/h. De Britse regering gaat echter niet mee in dit plan.

In Engeland mag je op de snelweg 70 mijl per uur rijden. Dit is gelijk aan 113 km/h. Voor veel linksrijdende automobilisten is dit niet snel genoeg.

Maximumsnelheid 160+ km/h

Er werd 40.000 keer een petitie getekend om de maximale snelheid op de snelweg te verhogen naar 100 mijl per uur (161 km/h). In de petitie wordt een uitzondering gemaakt voor vierbaans snelwegen, daar zou je dan 80 mijl per uur (129 km/h) mogen rijden.

In de petitie voor een maximumsnelheid van 160 km/h staat dat moderne voertuigen een minder lange remweg hebben en veel meer veiligheidsfuncties. Daarbij wordt in het document gesteld dat de doorstroming van het verkeer beter wordt en het goed is voor de economie.

Door het aantal handtekeningen moest de Britse overheid de petitie schriftelijk in behandeling nemen. De regering van het land laat weten de maximumsnelheid niet te verhogen en dus mogen de Britten niet harder dan 113 km/h rijden.

Nog hoop

Overigens is er nog een heel klein beetje hoop voor de indieners van de petitie. Bij 100.000 handtekeningen moet er namelijk een debat gevoerd worden over de maximumsnelheid. Inmiddels zijn ze nog niet op de helft en de deadline is op 30 mei. Dat lijkt onhaalbaar.

Sommige Britten hopen enkel op de herinvoering van 80 mijl per uur (net geen 130 km/h). Al zal dat in Nederland eerder worden ingevoerd met het nieuwe kabinet.