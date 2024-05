Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze illegale Audi S6 is vermomd als politieauto

Een autorit van New York City naar Los Angeles kost je volgens Google Maps ruim 40 uur. De zogenaamde Cannonball Run is een illegale wedstrijd waarbij gepoogd wordt deze rit in zo kort mogelijke tijd te voltooien. Mensen gaan ver om het record in handen te krijgen, zo getuige deze Audi S6.

De norm bij de Cannonball Run is om Red Ball Garage in New York City als startpunt te nemen en te finishen bij het Portofino Hotel nabij Los Angeles. Een rit van ruim 4.500 kilometer dwars door de Verenigde Staten.

Recordpogingen bij de illegale Cannonball Run

Hoewel de illegale wedstrijd zijn oorsprong kent in de jaren zeventig, kreeg de straatrace zoals we die nu kennen pas echt vorm in 2006, toen Alex Roy, Dave Maher en Cory Welles in een BMW M5 van de E39-generatie een record vestigden met een tijd van iets meer dan 31 uur. De tijd van het drietal werd in de jaren erna een aantal keren aangescherpt.

Jaar Auto Tijd 2006 BMW M5 (2000) 31 uur 04 minuten 2013 Mercedes-AMG CL 55 (2004) 28 uur 50 minuten 2019 Mercedes-AMG E 63 (2015) 27 uur 25 minuten 2020 Audi A8 (2019) 26 uur 38 minuten 2020 Audi S6 (2016) 25 uur 39 minuten

Het huidige record is in handen van Arne Toman, Doug Tabbutt en Dunadel Daryoush, toen zij in 2020 in 25 uur en 39 minuten in een Audi S6 van de oostkust naar de westkust scheurden. De gemiddelde snelheid gedurende deze complete rit bedroeg een krankzinnige 180 km/h, met topsnelheden boven de 280 km/h. Gekkenwerk, als je je bedenkt dat dit op de openbare weg gebeurt.

Brandstoftank van 250 liter

Om dit record te vestigen, werd de Audi S6 flink onder handen genomen. Zo werd de brandstofcapaciteit vergroot tot maar liefst 250 liter. Op deze manier hoefden zij slechts vijf keer te tanken, wat in totaal een half uurtje kostte.

Audi S6 vermomd als politieauto

Maar het gaat verder dan dat. Om argwaan van andere weggebruikers te voorkomen, hebben de snelheidsduivels hun Audi S6 verkleed als Amerikaanse Ford Taurus-politieauto. Daarnaast is een radardetector en high-end communicatiesysteem geplaatst, kon alle verlichting (ook de remlichten) met een druk op de knop worden uitgeschakeld en hielden scouts continu de route in de gaten.

Hoewel het tijdens de recordpoging alweer iets drukker was op de weg dan voorheen, hielp het nog altijd relatief rustige verkeersbeeld van de coronaperiode de straatracers het record te vestigen. Volgens velen zullen we om die reden nooit meer een snellere tijd zien dat deze Audi S6 in 2020 neerzette.

Als je interesse hebt in zo’n Audi S6, dan kan je ze nu relatief goedkoop kopen. Zo vonden we een occasion die extreem veel heeft afgeschreven.