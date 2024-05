Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe maatregel frustreert automobilisten: ‘Bloedirritant’

Nieuwe auto’s moeten binnenkort allemaal een automatisch waarschuwingssysteem. Nu al is er veel kritiek vanuit experts en autorijdend Nederland op de zogenaamde snelheidswaarschuwing.

Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma gaat in gesprek met De Telegraaf over de nieuwe maatregel. Hij stelt dat de waarschuwing juist averechts werkt.

Nieuwe maatregel

Auto’s die vanaf 7 juli van de productieband rollen moeten voldoen aan de nieuwe maatregel. Veel nieuwe auto’s hebben nu al de snelheidswaarschuwing geprogrammeerd.

Rijd je te hard, dan zal er een pieptoon te horen zijn. Deze is wel uit te zetten, maar bij sommige auto’s moet je daarvoor in een menu zoeken. Dit zorgt juist voor afleiding van de weg. Daarbij is de pieptoon niet altijd terecht. Auto’s kunnen borden lezen, maar foutloos zijn ze niet. De maatregel schiet dus zijn doel voorbij.