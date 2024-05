Deel dit: Share App Mail Tweet

Betalen voor Flitsmeister: dit zijn 4 goede gratis alternatieven

Flitsmeister is sinds 6 mei geld gaan vragen voor functies die voorheen gratis waren. Een Pro-abonnement kost 3 euro per maand. Wil je dit niet betalen? Dan zijn er vier goede gratis alternatieven voor Flitsmeister.

De app Flitsmeister is nog wel gratis, maar voor belangrijke functies moet je betalen. Wil je de app draaien op het infotainment van je auto middels Apple CarPlay of Android Auto, dan moet je betalen.

Vier gratis alternatieven voor Flitsmeister

Ook de gemiddelde snelheid bij trajectcontroles, actuele snelheid en automatisch opstarten zijn nu betaalde functies. Het voordeel is wel dat je niet langer advertenties krijgt als je voor Flitsmeister betaalt.

Het duurste abonnement genaamd ‘Pro Plus’ biedt ook ritregistratie en filehistorie. Daarbij kan je via de app boetes aanvechten. Voor deze functies betaal je 6,99 euro per maand. Maar je kan ook voor een Flitsmeister-alternatief kiezen.

1. Waze

Waze is een navigatie-app die ook flitspalen aangeeft. Dit gratis alternatief is echter met mobiele flitsers minder betrouwbaar dan Flitsmeister. De app is helemaal gratis en geeft ook files aan.

2. TomTom AmiGO

Deze gratis app van TomTom geeft net als Flitsmeister mobiele en vaste flitspalen aan. Het verschil met de betaalde TomTom GO-versie is dat deze AmiGO geen offline kaarten biedt.

3. Range

In tegenstelling tot de andere apps biedt Range geen navigatiefunctie. Wel geeft het politiecontroles en flitsers aan. Zelf noemen ze zich het uitgebreide alternatief van Flitsmeister. Dit is niet helemaal waar, omdat Flitsmeister ook een navigatie-app is, maar Range laat wel meer controles zien.

Zo worden onder andere controles van de Belastingdienst en grenscontroles aangegeven. Ook als je niet met de auto bent, werkt de app. Voor de scooter, de boot en zelfs het ov worden controles aangeven. De app zal dus ook niet alleen gebruikt worden door mensen die enkel verkeersboetes willen omzeilen.

4. Flitsmeister

Flitsmeister als een gratis alternatief voor Flitsmeister? Als je geen Apple CarPlay of Android Auto gebruikt, maar enkel je telefoon via bluetooth verbindt, kan je Flitsmeister gewoon gratis gebruiken. De functies zijn wat beperkt, maar flitsers, files en trajectcontroles worden nog steeds aangegeven.