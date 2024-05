Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten offroader koop je als occasion van je vakantiegeld

Autovisie is altijd op zoek naar occasion voor de liefhebber. Ditmaal gaan we met jouw vakantiegeld shoppen voor een offroader. We vinden een vergeten occasion: de Daihatsu Feroza.

Je kunt natuurlijk gaan voor een Suzuki Jimny, Daihatsu Terios of een minder geijkte Suzuki Samurai. Maar deze Daihatsu zie je veel minder vaak.

Het gemiddelde vakantiegeld

Hoeveel vakantiegeld je krijgt, hangt natuurlijk helemaal van je inkomen af. Meestal is het vakantiegeld namelijk 8 procent van brutoloon. Volgens het Centraal Planbureau was een modaal inkomen 40.000 euro bruto per jaar.

Met dit inkomen kan je dus 3.200 euro aan vakantiegeld verwachten. Voor dit geld koop je de Daihatsu Feroza als occasion. Heb je iets meer budget? Bekijk hier offroaders voor 5.000 euro.

De Daihatsu Feroza occasion

De Daihatsu draagt ook wel de naar Rocky, Rugger of Routrack en werd alleen in Europa en Indonesië (de benzineversie) verkocht onder de naam Feroza. Onder de motorkap ligt altijd een 1,6-liter viercilinder die gekoppeld is aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten of een automaat met vier versnellingen. De gevonden occasion beschikt over de handbak en is van na 1991. Dit betekent dat de offroader over brandstofinjectie beschikt.

Weetje Er is een Bertone-versie van de Daihatsu Feroza geweest. Die auto werd de Bertone Freeclimer II genoemd. Die kan je – in het buitenland – ook van je vakantiegeld kopen.

Om te offroaden heeft de auto een hoge en lage gearing, genoeg bodemspeling en kunststof afwerking die tegen een stootje kan. In geval van de occasion is die afwerking al wel een paar keer getest. Er zitten hier en daar al wat krasjes op.

Maar dat mag ook wel voor het geld. De vraagprijs is 2.950 euro. Let wel, de kilometerstand van 4.716 klopt niet. Of er een nieuwe tellerbak in is gekomen, deze niet meer werkt of de occasion de kilometerteller heeft uitgereden, staat niet bij de advertentie. Desondanks is het een leuke hobbyauto voor je vakantiegeld!