Deel dit: Share App Mail Tweet

Morgan Midsummer – Wie mooi wil zijn, wordt zeiknat

Kijk aan! Ook Morgan heeft ontdekt dat steenrijke liefhebbers graag de portemonnee trekken voor gelimiteerde verzamelaarsobjecten. Want laten we eerlijk zijn, niemand gaat met deze Morgan Midsummer straks de openbare weg op, ook omdat je dan zeiknat kunt worden.

Smaken verschillen, maar wat ons betreft is de Morgan Midsummer een designhoogstandje. Hij komt dan ook uit de pennenkoker van Pininfarina, dat zich naar eigen zeggen heeft laten inspireren door roadsters uit de jaren dertig en veertig.

Morgan Midsummer met 340 pk

De 1000 kilo wegende Midsummer is gebaseerd op het aluminium platform van de Plus Six en deelt diens 3,0-liter zes-in-lijn met turbo van BMW. De Plus Six is 340 pk sterk en heeft een achttraps automaat van ZF, dus we gaan ervan uit dat dat in de Morgan Midsummer niet anders is.

(Afbeelding: Morgan) (Afbeelding: Morgan) (Afbeelding: Morgan)

(Afbeelding: Morgan) (Afbeelding: Morgan) (Afbeelding: Morgan)

Het model is meteen herkenbaar als Morgan, aan zijn ronde koplampen, aan de vorm van zijn grille en aan zijn geprononceerde wielkasten. Onder die laatste schuilen prachtige, retromoderne 19-inch wielen. Op het plaatwerk achter de voorwielen staat de handtekening van de meester, een Pininfarina-badge.

Geen voorruit, geen dak

Opvallend is natuurlijk het feit dat de Morgan Midsummer geen voorruit en geen dak heeft, maar wel een buitengewoon fraaie cockpitomranding van teakhout. Het aluminium plaatwerk van de roadster is met de hand geklopt, wat de specialisten van Morgan meer dan 250 manuren heeft gekost.

(Afbeelding: Morgan) (Afbeelding: Morgan) (Afbeelding: Morgan)

(Afbeelding: Morgan) (Afbeelding: Morgan) (Afbeelding: Morgan)

Er worden slechts vijftig exemplaren van de Morgan Midsummer gemaakt. Een vanafprijs geeft Morgan niet, want dat heeft toch geen zin. De Midsummer is al lang en breed uitverkocht. Voor een ‘gewone’ Plus Six betaal je in Nederland zo’n 150.000 euro.