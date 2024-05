Deel dit: Share App Mail Tweet

Slechts één ding kan de elektrische Omoda E5 redden

Daar gaan we weer, met de zoveelste Chinese EV die het op de Nederlandse markt probeert. Kan de Omoda E5 een succes worden? Ja, maar dat hangt af van één ding.

De Omoda E5 moet jonge kopers aanspreken, maar dat blijkt eigenlijk nergens uit. Het design van de auto is niet uitgesproken jeugdig en kunnen we alleen maar karakteriseren als dertien in een dozijn. Typisch Chinees ook, met zijn geknepen dagrijverlichting, losse koplampunits en dichte neus.

Specificaties Omoda E5

Qua specificaties is de E5 ook niet bijzonder. Zijn elektromotor is 204 pk sterk en op zijn 61 kWh-batterij komt hij maximaal 430 kilometer ver, gemeten volgens de WLTP-methode. Snelladen gaat met 110 kW. Ook al zo gemiddeld.

Fraai interieur

Het interieur van de Omoda E5 is verrassend fraai, met best mooie materialen en een prima afwerking. De E5 gebruikt twee schermen, met beide een beelddiagonaal van 12 inch. Erg Chinees zijn de vele piepjes, die je voor alles en nogwat waarschuwen. Ze kunnen gelukkig uit.

Positief zijn de head-up display en de razendsnelle, draadloze telefoonlader met koeling. Minder goed is het feit dat de zittingen aan de korte kant zijn en dat het stuur niet verder genoeg naar de bestuurder toe kan worden gehaald.

Kan vermogen niet kwijt

Het onderstel van de Omoda E5 is duidelijk op comfort afgestemd. Het is zacht geveerd en gedempt, wat op hogere snelheid een wat onrustig weggedrag oplevert. Opvallend: op vochtig wegdek kan de E5 zijn vermogen niet kwijt en spinnen de voorwielen bij het minste en geringste door.

Vanafprijs Omoda E5

Een vanafprijs geeft de importeur nog niet. We weten alleen dat de Omoda E5 onder de 40.000 euro blijft, waarmee hij in aanmerking komt voor subsidie. Het nadeel is alleen dat de meeste concurrenten ook op dat niveau zitten.

De E5 komt in een drukbevochten segment terecht, met populaire tegenstrevers als de Hyundai Kona, Kia Niro en Volvo EX30. Omoda gaat het dus moeilijk krijgen, aangezien de E5 op geen enkele manier boven het maaiveld uitsteekt. Alleen met een superscherpe vanafprijs heeft-ie een kans.