Deel dit: Share App Mail Tweet

Kia EV2: betaalbare elektrische auto komt binnenkort op de markt

Eind dit jaar wil Kia het Volvo EX30-feestje verstoren met zijn EV3. Wie iets langer wacht, kan ook kiezen voor een kleinere en nog goedkopere elektrische auto: de Kia EV2.

Zoals de naam doet vermoeden, zal de EV2 onder de EV3 worden gepositioneerd. Die laatste is qua formaat te vergelijken met de Peugeot e-2008. Verder concurreert hij met de Kia Niro en nu populaire Volvo EX30.

Kia EV2 vanaf 2026 op de markt

De EV2 zal dus een tandje kleiner worden. Exacte details zijn nog niet bekend. In een gesprek met TopGear vertelde David Hilbert, marketingbaas van Kia Europa, dat de compacte elektrische auto nog zeker twee jaar in ontwikkeling. In 2026 zal de Kia EV2 op de markt komen.

Betaalbare elektrische auto

Tegen die tijd verwachten we ook de Volkswagen ID.2 op straat te zien, die net als de nieuwe Renault 5, een basisprijs zal hebben van zo’n 25.000 euro. Het is niet ondenkbaar dat ook Kia met de EV2 op een dergelijke prijs zal mikken. Eerder gaven de Koreanen al aan een groot EV-assortiment te willen creëren met prijzen vanaf 30.000 dollar. Omgerekend komt dat neer om iets meer dan 27.500 euro.

Vanaf 2030 wil het merk jaarlijks 1,6 miljoen elektrische auto’s verkopen. Daarvoor wordt het EV-arsenaal de komende jaren uitgebreid tot maar liefst 15 modellen. Een daarvan is dus de Kia EV2.

Het is nog niet bekend of er in dat modellengamma plek is voor een nóg kleinere en goedkopere auto die zich mogelijk de EV1 noemt. Andere merken hebben al wel bevestigt in dat segment te gaan opereren. Zo komt Volkswagen met een ID.1 en heeft Renault al een conceptmodel van de nieuwe Twingo laten zien.

Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws in de duurste en goedkoopste segmenten van de markt? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.