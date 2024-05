Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai-waterstofauto ‘gaat snel in productie’ en dit zal hij kosten

Hoewel sommigen erbij zweren, is het grote succes van de waterstofauto nog uitgebleven. Toyota en Hyundai behoren tot de weinige merken die het lef hebben getoond om een auto op waterstof in de showroom te parkeren. Het laatste merk gaat zelfs een stapje verder en schijnt binnenkort een productieversie van de N Vision 74-supercar te bouwen.

De retro-uitstraling van deze conceptcar kon tijdens zijn onthulling op een positieve ontvangst rekenen. Sindsdien wordt er gespeculeerd over een mogelijke productieversie. Zo trokken wij een jaar geleden al de champagne uit het rek omdat een Koreaanse krant beweerde dat een productiemodel van de Hyundai N Vision 74 er echt zou te komen.

‘Hyundai-supercar op waterstof vanaf 2026 in productie’

Heuglijk nieuws, maar het merk zelf bevestigde dit niet. Nu wordt de geruchtenmolen opnieuw aangeslingerd. Wederom is het een krant uit Zuid-Korea die meldt dat de waterstofauto in productie zal gaan, maar ditmaal meldt The Korea Economic Daily daar ook bij dat de productiestart in juni 2026 zal plaatsvinden.

Prijs van de N74-waterstofauto

Hoewel we deze beeldige sportwagen, die mogelijk de Hyundai N74 zal heten, met open armen verwelkomen, is het prijskaartje dat gesuggereerd wordt even slikken. Volgens de geruchten zou de waterstofauto maar liefst een half miljoen Zuid-Koreaanse won gaan kosten, omgerekend komt dat neer op zo’n 338.000 euro. Oef!

Daarvoor krijg je dan een Hyundai op waterstof die zelfs het hart van petrolheads sneller zou moeten doen kloppen. Naar verluidt huisvest de productieversie straks 776 pk waarmee hij in 3 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur sprint. Volgens de Zuid-Koreaanse krant zou de oplage zich beperken tot 200 exemplaren.

Het project moet vooral aantonen wat de mogelijkheden van waterstofauto’s zijn en dat je er als autoliefhebber plezier mee kunt beleven.

Hyundai Ioniq 5 N als elektrische stuurmansauto

Met de Hyundai Ioniq 5 N bewezen de Zuid-Koreanen al dat een batterij-elektrische auto ook een stuurmansauto kan zijn. De rijtest met die elektro-drifter zie je hieronder.