Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto van AliExpress? Deze EV koop je voor 3.900 euro

Chinese automerken overspoelen de Europese automarkt. Zij kunnen hun modellen door overheidssteun en lagere arbeidskosten een stuk goedkoper aanbieden. Het kan overigens nóg goedkoper, zo bewijst deze EV van AliExpress met een prijskaartje zo’n 3.900 euro.

We grapten eerder over deze ‘AliExpress-Porsche Panamera‘ die binnenkort zijn debuut maakt in Nederland, maar de Chang Li is een EV die je daadwerkelijk bij de Chinese e-commercegigant kunt bestellen.

Auto te koop op AliExpress

De site is een onoverzichtelijke brij aan producten. Zo’n beetje alles wat je kunt bedenken, wordt aangeboden op de AliExpress. Ook auto’s, al is die benaming misschien een beetje veel eer voor deze mini-EV met trekjes van een opgedirkte brommobiel.

(Afbeelding: AliExpress) (Afbeelding: AliExpress) (Afbeelding: AliExpress)

(Afbeelding: AliExpress) (Afbeelding: AliExpress) (Afbeelding: AliExpress)

We hebben het over de, ehm… Tja, hoe heet de EV eigenlijk? De piepkleine, elektrische SUV van Chang Li kent geen modelnaam. Wel lezen we op de zijkant ‘power offroad’. Met zijn 13-inch wieltjes, topsnelheid van 55 km/h en vermogen van zo’n 6 pk lijkt het echter bepaald geen capabele terreinwagen.

Spotgoedkope mini-EV van AliExpress

Stel dat je om onbegrijpelijke reden toch uiterst gecharmeerd bent van dit staaltje Chinese vakmanschap, kun je de EV dan ook daadwerkelijk kopen? Jazeker. Hij wordt voor 3.866 euro aangeboden. Dat is niet veel meer dan een gemiddelde e-bike. De aankoopsom valt dus reuze mee.

Een groter probleem komt bij de verzending. AliExpress schat dat de verzending van de EV minder dan een maand duurt. Verzendkosten? Een kleine 13.000 euro. Een flinke som geld. Gelukkig staat onder dat astronomische bedrag: ‘ontvang een couponcode van 1 euro bij late levering’. Ah, dat is overtuigend.

Verzendkosten, btw en invoerrechten zijn gigantisch

Zelfs als je duizenden euro’s aan verzendkosten betaalt, ben je er nog niet. Is je Chang Li eenmaal in Nederland, dan zul je nog btw en invoerrechten moeten betalen. Al met al blijkt een mini-EV van AliExpress een prijzige aankoop voor een autootje dat hier niet eens de weg op mag.

De heren van het YouTube-kanaal Donut waren echter zo benieuwd naar de kwaliteit (of het tekort daaraan) van de Chang Li, dat zij er vorig jaar daadwerkelijk een hebben besteld. Zij kochten de pick-up-versie (prijs: 4.114 euro, verzendkosten: 22.472 euro) en ondervonden al gauw dat de kwaliteit belabberd is. Slechte bedrading, matig laswerk en loshangende interieurbekleding zijn een aantal van de kritiekpunten. Besteed je geld dus liever aan deze mooie occasion.