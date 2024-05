Deel dit: Share App Mail Tweet

Mislukt: Renault en Volkswagen maken samen geen budget-EV

Om weerstand te bieden aan de goedkope elektrische auto’s waarmee Chinese merken de Europese markt overspoelen, gingen Renault en Volkswagen om tafel. Zij wilden terugslaan door samen een budget-EV te ontwikkelen. Die gesprekken blijken nu te zijn gestrand.

Dat bevestigt Renault-topman Luca de Meo aan persbureau Reuters. Hij noemt het een gemiste kans en zegt open te staan voor eventuele samenwerkingen met andere partijen.

Tegenaanval op goedkope EV-modellen uit China

Dit alles om weerstand te bieden aan de budget-EV’s uit China. Door overheidssteun en lagere productiekosten kunnen Chinese automerken hun modellen veelal voordeliger aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan deze spotgoedkope BYD die binnenkort voet op Europese bodem zet.

Gesprekken Renault en Volkswagen gestaakt

Door de handen ineen te slaan, wilden Renault en Volkswagen een antwoord bieden op deze elektrische auto’s uit China. Nu de gesprekken gestaakt zijn, zullen de partijen het zelf moeten doen.

Goedkope Renault Twingo EV nog steeds in de planning

Renault breidt vanaf 2026 eigenhandig zijn arsenaal uit met de compleet nieuwe, elektrische Twingo die eind vorig jaar werd onthuld.

Deze EV zal in Europa worden gebouwd en een basisprijs hebben van nog geen 20.000 euro. De leaseprijs zou zelfs minder dan 100 euro per maand bedragen. Een opmerkelijke laag bedrag voor een elektrische auto, wat ons doet vermoeden dat het stiekem helemaal geen auto is.

Volkswagen komt ook met goedkope elektrische auto

Volkswagen heeft een soortgelijke auto in de planning. Tijdens de onthulling van de Volkswagen ID.2, werd ook een EV voor minder dan 20.000 euro aangekondigd.

Toen Autovisie daarna in gesprek ging met CEO Thomas Schäfer, kwam hij daar een beetje op terug: “Een elektrische auto voor 25.000 kunnen we garanderen, een voor minder dan 20.000 euro nu nog niet.”