Mercedes-AMG PureSpeed kent nieuw label en Nederlands tintje

In Monaco is het doek getrokken van de Concept Mercedes-AMG PureSpeed. Hij is gebaseerd op de Mercedes-AMG SL en heeft een halo uit de Formule 1. De productieversie die volgt, zal overigens het eerste model zijn onder een nieuw label.

De onthulling vond plaats in aanloop naar de Formule 1-race van Monaco. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russel waren daarbij van de partij.

Mercedes-AMG PureSpeed heeft halo uit Formule 1

Dat is niet zonder reden, want de tweezitter moet ‘het Formule 1-gevoel voor twee personen’ bieden, zo stelt het merk. Naast de ongetwijfeld sportieve rij-eigenschappen van de Concept Mercedes-AMG PureSpeed, verwijst ook de halo naar de koningsklasse van de motorsport.

Die halo zien we overigens niet alleen op Formule 1-wagens, maar ook op een andere straatauto: de Bussink GT R Speedlegend, een creatie van de Nederlandse Ron Bussink. Hij werkte ook al aan een SL-variant, maar toen Mercedes met dit project bezig ging, zette hij dat op een lager pitje. Sjoerd van Bilsen heeft eerder een uitgebreide Sjoerds Weetjes-aflevering over de Bussink GT R Speedlegend gemaakt.

Mythos-label voor meest exclusieve Mercedes-modellen

Volgend jaar debuteert een productiemodel van de Concept Mercedes-AMG PureSpeed. Het laat zich raden dat deze exclusieve sportwagen slechts in beperkte oplage wordt gebouwd. Mercedes houdt het bij 250 exemplaren. Dit zal de eerste auto zijn van de nieuwe Mythos-label, speciaal voor de meest exclusieve modellen van Mercedes.

Deze Concept Mercedes-AMG PureSpeed biedt vermogende merkliefhebbers dus een voorproefje van het model dat hen te wachten staat. De Formule 1-achtige halo vervangt de A-stijl, het dak en de voorruit. Dat wordt vliegen vangen, zou je denken. Maar nee, Mercedes heeft speciaal voor deze auto twee aerodynamische helmen (ook een voor de passagier) ontwikkeld die dat voorkomen.

Mercedes-AMG PureSpeed verwijst naar race-iconen

De Concept Mercedes-AMG PureSpeed linkt op meerdere manieren naar iconen uit het verleden. Denk aan de verhoging achter de stoelen, die verwijst naar de 300 SLR en de opvallende kleur die doet denken aan de Mercedes-racewagen die honderd jaar geleden de beroemde Siciliaanse Targa Florio-race won.

Destijds waren de meeste Italiaanse racewagens rood en de Duitse wit. Om te voorkomen dat de tifosi de Mercedes zouden dwarsbomen, werd hij rood gelakt waardoor hij er moeilijker uit te pikken was door lokale fans. Het werkte, want de Mercedes kwam als eerste over de streep.