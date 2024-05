Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Betaalbaar’ Ferrari V12 rijden met deze 456

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een prachtige Ferrari 456.

Ferrari kwam na de productiebeëindiging van de 412 met de 456 als opvolger. De elegante GT biedt uiteraard een begeerlijke V12, tijdloos design en vier zitplekken en is als occasion voor Ferrari-begrippen betaalbaar.

De duurste Ferrari

In 1993 nam Autovisie de op dat moment duurste Ferrari, de 456 GT, mee voor een testrit. De destijds 556.000 gulden kostende GT maakte met zijn 5,5-liter grote V12 veel indruk op de kronkelige bergwegen in Italië.

“De V12 is elke seconde klaar om de GT met een bloedstollende brul naar de einder te katapulteren.”

“Hij trekt zo enorm in alle versnellingen. Je kunt er gerust een aantal overslaan. Van één naar twee en dan in één keer naar zes – geen probleem. Boven de 80 trekt de 456 zo hard – ook in de zesde versnelling – dat je op een weg met niet te krappe bochten elke GT van je af kunt schudden.”

De Ferrari 456 heeft altijd trekkracht

“Hij hangt hongerig en fel aan het gas, maar is aan de andere kant ontzettend beschaafd. De V12 is wonderlijk gespleten van karakter. Bij lage toeren is hij voorkomend en mild, het maakt hem niet uit welke versnelling hij voor zijn kiezen krijgt, hij heeft altijd trekkracht klaar. Bij hoge toerentallen ontwaakt er een beest in hem, wordt het een rasechte sportwagen-motor.”

De cijfers van de Ferrari 456 bevestigen deze rijervaring. In 5,1 seconden sprint de 422 pk-sterke Ferrari van 0 naar 100 kilometer per uur. De Italianen testten de 456 GT destijds op de ringbaan van Nardo, en tikten daar een topsnelheid van 312,4 km/h aan.

Een koopje kan duur uitpakken

De vierzitter is zowel met handbak als automatische transmissie geleverd. Als autoliefhebber is de keuze voor drie pedalen al snel gemaakt, al zijn de prijzen van de auto’s met automatische transmissie over het algemeen wel wat lager.

Wij vonden een donkerblauw exemplaar uit 1996 met 70.532 kilometer ervaring voor net geen 70 mille. Hoewel de aanschafprijs dus relatief meevalt, is het rijdend houden van een Ferrari als de 456 erg prijzig. Onderdelen van de Italiaanse autofabrikant zijn duur, terwijl ook alle andere tarieven van een ander niveau zijn bij Ferrari.