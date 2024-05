Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Europa de Corvette C7 ZR1 heeft verpest | Sjoerds Weetjes 401

In het diepste geheim startte de ontwikkeling van de zevende generatie (de Corvette C7), niet wetende of de sportwagen er door de financiële crisis ooit zou komen. Toch kreeg de ontwikkelingsafdeling officieel groen licht voor de sportwagen. Het werd niet de auto zoals Team Corvette voor ogen hadden, maar hun andere wens ging in vervulling! Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De financiële crisis rond de decenniumwisseling hakte er hard in bij General Motors, het moederconcern van Chevrolet dat al sinds de jaren vijftig de Corvette bouwde.

De Corvette C7 ZR

De sportwagen, ooit overwogen om vroegtijdig uit productie te nemen, was op dat moment aan zijn zesde levensfase bezig, maar de ontwikkelingsafdeling moest al naar de volgende editie kijken. Voor deze intern gedoopte Corvette C7 kwamen wederom de plannen op tafel om er een middenmotorconcept van te maken. De financiële crisis gooide ditmaal roet in het eten. De toekomst van de Corvette stond sowieso op het spel, want General Motors leefde op dat moment op overheidssteun en een nieuwe sportwagen was het laatste wat General Motors nodig had om te kunnen overleven.

Toch kwam er een Corvette C7 op de markt, zij het met strikte voorwaarden. Het gamma zou louter bestaan uit een standaarduitvoering en een Z06. Oh ja, en dat verdeeld over een coupe met uitneembaar dakpaneel en een cabriolet met softtop. Meer smaken kon simpelweg niet, want te kostbaar. Maar toen de crisis ver achter General Motors lag ontstond toch het idee van een extra variant en zo ontstond de ZR1. Hij kwam er als slotstuk van de C7-generatie.

Wat voor creatie dat werd, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij vertelt je tevens welke keuzes de ontwerp- en ontwikkelingsafdeling nam. Hij toont je de Corvette C7 ZR1 in detail en laat je tevens de potente 6.2 V8 horen! Sjoerd verklapt wederom interne informatie, die betrokkenen bij het ontwikkelingsproject exclusief aan de Autovisie-redactie vertelden.