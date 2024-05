Deel dit: Share App Mail Tweet

Er is meer dan Max Verstappen, dit is rally!

Je hebt Formule 1 als ultieme racevorm, maar er is ook nog zoiets als rally. Daar race je niet op een circuit tegen anderen, maar in de echte wereld op afgezette stukken openbare weg tegen jezelf. Autovisie probeert het zelf dit weekend in de ELE-rally met een Opel Corsa Electric.

Formule 1 is saai horen we vaak en het moet gezegd dat door de superieure prestaties van ons aller Max Verstappen dat vaak ook echt zo is. Maar er zijn meer vormen van autosport zoals rally. Dat is altijd angstaanjagend spannend als je de onboard videos ziet waar coureurs op toptempo tussen de bomen en greppels doorsturen.

Autovisie neemt deel aan de ELE-rally

Testredacteur Dries van den Elzen pakt zelf het stuur van een Opel Corsa Electric om het mee te maken terwijl hij met navigator Fleur van der Mee meedoet aan de ELE-rally die vandaag van start is gegaan.

Extra uitdagend door de regen

De ELE-rally is extra spannend van start gegaan vandaag, want de regen maakt de proeven glad en sommige zelfs onbegaanbaar. De organisatie zag zich zelf gedwongen op het allerlaatste moment sommige proeven drastisch aan te passen.

Opel Corsa Electric als rallywapen tijdens ELE-rally

Team Autovie met Dries van den Elzen achter het stuur en Fleur van der Mee op de stoel van de navigator gaat de strijd aan met een Opel Corsa Electric.

Een populaire klasse, in de ELE rally verschijnen er maar liefst twaalf aan de start. De auto heeft 136 pk en 260 Nm die de voorwielen aandrijven. Dankzij een Bilstein-rallyonderstel met aangepaste veren en dempers, maar ook McPherson veerpoten met uniballs, stuurt de Corsa veel scherper.

Ook zijn alle veiligheidssystemen uitschakelbaar en heeft de Corsa een sperdifferentieel voor optimale tractie. Daarnaast heeft de Corsa een echte hydraulische fly-off rallyhandrem die je uitstekend kunt gebruiken bij het korte bochten werk en is de remdruk op de achterwielen tijdens het rijden te regelen.

Racen tegen de klok

In tegenstelling tot racen rijd je niet tegen direct tegen andere auto’s maar tegen de stopwatch. Wie de afgesloten rallyproef, die verhard maar ook onverhard, het snelt aflegt wint hem. Het komt weleens voor dat de deelnemers die met flinke tussenpozen elkaar inhalen maar dat is niet het wedstrijdprincipe.

Live-verslag

De ELE-rally en de verrichten van de Opel Corsa Electric teams zijn live te volgen via deze link.