Deze truc maakt belangrijke Flitsmeister-functie eenvoudig gratis

Flitsmeister vraagt geld voor sommige functies van de app. Zo start hij na de update niet meer automatisch op, tenzij je betaalt. Voor deze functionaliteit is nu een truc om dit te omzeilen. Dit kan zowel op iPhone als Android.

Een oplettende Autovisie-lezer tipte ons over de telefooninstelling waardoor het automatisch opstarten gratis wordt. Je mist dan alsnog de actuele snelheid, draadloze koppeling met Apple Carplay en Android Auto en de gemiddelde snelheid tijdens trajectcontroles.

Belangrijk Flitsmeister-functie gratis

Wil je dat wel? Dan moet je 2,99 euro per maand betalen. Hoewel je dat snel terugverdient met een keer remmen voor een flitser, zijn er ook goede gratis alternatieven.

Een van de belangrijkste Flitsmeister-functies waarvoor je moet betalen, is het automatisch opstarten. Het kan namelijk een boete voorkomen. Maar dat kan dus gratis.

Gratis Flitsmeister automatisch opstarten op iPhone

We beginnen met de uitleg voor iPhone. De Flitsmeister-functie aanzetten is vrij eenvoudig. Echter, enkel als je een auto met Apple CarPlay hebt, werkt het echt goed.

Opdrachten

Waarschijnlijk heb je de app ‘Opdrachten’ al op je iPhone staan. Zo niet, dan moet je deze downloaden. Vervolgens druk je op het plusje bij automatisering. Je klikt op ‘Persoonlijke Automatisering’ en kiest vervolgens Bluetooth. Hier selecteer je jouw auto. Druk vervolgens op ‘Open app’ en kies Flitsmeister. Zo opent Flitsmeister automatisch als je jouw telefoon met de bluetooth van je auto verbindt. Tenminste, dat was zo. Inmiddels moet je het openen van de app nog een keer bevestigen als hij automatisch opstart.

Wil je dat Flitsmeister op iPhone volledig automatisch opstart? Dan zijn er nog twee opties. De eerste geldt enkel als je Apple CarPlay hebt. Je activeert de app niet bij koppeling van een bluetoothapparaat, maar als de telefoon gekoppeld wordt aan CarPlay. Flitsmeister start nu wel volledig automatisch op. Let op dat je ‘vraag vóór uitvoeren’ uitzet. Die optie is er dus niet bij de bluetooth-manier.

De tweede optie is het opstarten van Flitsmeister koppelen aan een tijd of vertrek naar werk. Ga je altijd om 8.00 uur ‘s ochtend de deur uit naar werk? Dan kan je dus instellen dat Flitsmeister automatisch start. Hierdoor is de kans op vergeten bij overigen ritten wel groot.

Gratis Flitsmeister automatisch opstarten op Android

Bij Android gaat het instellen van de Flitsmeister-functie iets anders. Bij sommige Android-telefoons kan het met een al geïnstalleerde app genaamd ‘Standen en routines’. Heb je deze niet? Dan zijn er tal van apps in de Play Store die kunnen automatiseren. Dat is veelal wel iets ingewikkelder dan op de zojuist omschreven manier, maar de basis is hetzelfde.

Standen en routines

Klik op ‘Standen en routines’ in je instellingen. Klik vervolgens op ‘Stand toevoegen’. Kies een naam, kleur en icoontje en klik op ‘Automatisch inschakelen’. Vervolgens kies je het bluetoothapparaat (jouw auto). Klik op ‘Gereed’ en kies onder instellingen wijzigen nu ‘Een app openen of een app actie wijzigen’. Hier kun je Flitsmeister aan toevoegen. Dan heb je de opstartfunctie van Flitsmeister gratis op je Android-telefoon.