Uw Garage: Freek heeft Nissan Skyline R34 als daily driver

Freek Laret kan drie motoren aan het werk zetten, gezamenlijk goed voor 30 cilinders, ruim 1.450 pk en een inhoud van dik 41 liter! Een van de ‘motoren’ is zijn Nissan Skyline R34 GT-R sedan.

Er staan twee Japanse auto’s op het achterdek van mijn schip, maar ik heb niet echt een voorkeur. Amerikaans of Europees kan óók heel erg mooi zijn. Dat het toch een Nissan en Toyota zijn geworden, komt door de videogames van vroeger, denk ik. De beginnersauto’s in zo’n spel zijn allemaal Japanners. Ik denk dat dat een beetje is blijven hangen.

Van een Ford Ka naar een Nissan Skyline

Voor de Nissan Skyline had ik een Nissan Stagea. Dat is bijna dezelfde auto, maar dan de stationuitvoering. Die Stagea heb ik verkocht, omdat ik mijn schip wilde kopen. Ik heb zeven jaar in loondienst gezeten op ditzelfde schip, maar ben nu voor het derde jaar eigenaar. Toen werd het dus eventjes een rode Ford Ka: lekker goedkoop in aanschaf, het kost bijna niks in de wegenbelasting en er hoeft weinig benzine in.

Maar zodra er weer wat ruimte was, ben ik opnieuw gaan rondkijken. Ik zat eerst aan een Audi RS6 te denken, het type met de V10. Die vind ik wel heel erg gaaf. Maar de kraan waar ik mijn auto mee aan wal zet en weer aan boord kan halen, kan 1.500 kilo hebben en zo’n Audi gaat daar ver overheen.

Toen kwam de Nissan Skyline in beeld met zijn 1.360 kilo rijklaar. Deze auto was onderweg vanuit Japan naar Nederland en zodra het kon, ben ik gaan kijken. Het leek een standaard auto, dus ideaal om naar mijn smaak aan te passen. Officieel wordt hij geleverd met een 2-liter blok en een automaat, maar de eerdere eigenaar in Japan had er een 2,5-liter blok met een handbak in gezet. Het is erg netjes gedaan en er zijn alleen maar originele Nissan-onderdelen gebruikt, dus onder de kap was het nauwelijks te zien.

RB25DET verruilen voor de non-turbo RB30-motor

Ik laat nu een nog iets grotere motor bouwen: een RB30, het 3-liter blok waarmee de Skyline ook geleverd is. De handbak die er nu in zit, blijft. Toen ik de auto kocht, zat er nog een bak in voor een 2-liter blok en ik heb er al een sterker exemplaar in gezet, zodat ik zeker weet dat alles heel blijft.

Het vermogen van de Nissan Skyline zal niet veel wijzigen; op deze 2,5 zit een turbo en de 3-liter wordt atmosferisch. We willen proberen er zo’n 300 pk uit te halen. Het blok staat al klaar, ingepakt in plastic. De kleppendeksels worden nog gespoten en we wachten op een paar onderdelen. Gelijk met het blok wordt alles onder de kap aangepakt. De radiateur, de kabelboom, noem maar op: alles wordt vervangen.

Voorliefde voor atmosferische motoren

Die voorliefde voor het atmosferische moet ik misschien even uitleggen. Als ik de kap opendoe, zie ik alles het liefst puur en simpel. Zonder die turbo en alle extra leidingen en slangen vind ik het gewoon mooier en het is uiteindelijk een dagelijkse auto; ik doe er ook mijn boodschappen mee. Als alles mooi is ingebouwd, krijgt de Skyline tijdelijk een rood-zwarte wrap en daarna, als de carrosserie ook strak is, een nieuwe laklaag.

Ook een Nissan Skyline sedan in de Autovisie-garage

