Deel dit: Share App Mail Tweet

Nio: ‘Met Europese importheffingen geen betaalbare EV-modellen’

Traditionele automerken voelen flinke druk van Chinese EV-fabrikanten. Mede dankzij overheidssteun en lagere productiekosten, kunnen zijn hun elektrische auto’s voor veel minder aanbieden. Er wordt dan ook gesproken over mogelijke importheffingen, maar daar worden Chinese merken zoals Nio niet vrolijk van.

William Li, oprichter en CEO van EV-merk Nio, was deze week bij de opening van een showroom in hartje Amsterdam. Daar liet de topman zich uit over de gevolgen van de dreigende Europese importheffingen.

Betaalbare elektrische auto’s van Nio zijn de klos

“Als die heffingen er komen, dan zal Nio het meest redelijke, zakelijke besluit nemen”, vertelde hij. Volgens de topman zou dat betekenen dat juist de goedkopere modellen mogelijk niet meer naar Europa komen. De komst van de betaalbare modellen van Firefly en Onvo, twee submerken van Nio, komt daarmee in gevaar.

De mogelijke importheffingen zouden een gelijker speelveld moeten creëren, is het idee van voorstanders. Het kent ook risico’s. Arno Antlitz, financieel topman bij Volkswagen, uit zijn zorgen over vergeldingsmaatregelen. Niet onterecht, want China overweegt inmiddels een importheffing in te voeren van 25 procent voor auto’s uit de VS en de EU.

Bovendien zouden hogere importheffingen volgens hem slechts een tijdelijke remedie zijn. De kern van het probleem ligt bij de hoge productiekosten van Europese fabrikanten.

Europese fabriek om importheffingen te omzeilen

Bovendien zijn sommige Chinese merken zoals BYD. Voornemens om in Europa fabrieken op te zetten, waarmee het ontheffingsprobleem omzeild kan worden. Ook Nio-topman William Li liet weten dat als de verkoopcijfers in Europa jaarlijks de 100.000 overstijgen, een fabriek op Europese bodem een overweging is.

De Verenigde Staten voert een minder twijfelachtig beleid, zo bleek een toen Biden recent gigantische importheffingen voor Chinese auto’s invoerde. Binnenkort moet voor elke Chinese auto het volle tarief worden afgestaan aan de Amerikaanse overheid. Dat is klare taal.