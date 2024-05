Deel dit: Share App Mail Tweet

Nio komt binnenkort met nieuwe EV voor minder dan 30.000 euro

Langzaam maar zeker verschijnen er meer betaalbare elektrische auto’s op de markt. Ook Nio komt in 2025 met een budget-EV, al doet de Chinese autobouwer dat onder een andere vlag.

Nio heeft recent twee submerken in het leven geroepen met de focus op Europa: Onvo en Firefly. Onvo komt dit jaar nog met deze Tesla Model Y-concurrent genaamd de L60. Eerder werd nog de codenaam Alps gebruikt. Van Firefly kunnen we in 2025 een relatief betaalbare elektrische auto verwachten, zo stelde de Franse Nio-topman Nicolas Vincelot deze week tijdens de zesde China-France Business Council, ditmaal gehouden in Parijs.

Firefly EV zonder lidarsysteem van moederbedrijf Nio

Al eerder schreven we over dit model van Firefly toen de EV gespot werd in China. Veel was er toen niet te zien, want de auto was gekleed in een dik camouflagepak. Wel zagen we dat de wielen ver op de hoeken zijn geplaatst, wat ruimte in het interieur van de hatchback ten goede zou moeten komen.

Ook viel op dat het lidarsysteem dat we van andere Nio-modellen kennen, ontbrak op de Firefly EV. Gedacht werd dat dat ook voor Nio’s batterijwisseltechniek zou gelden. In tegenstelling tot die eerdere gerusten, stelt de website CarNewsChina echter dat de elektrische auto wél zal worden uitgerust de batterijwisseltechniek die we ook van andere Nio-modellen kennen.

Elektrische auto van Nio voor nog geen 30.000 euro

Verder was er maar weinig bekend over het model. Dankzij Vincelot weten we nu wel welke prijs we kunnen verwachten, namelijk ‘minder dan 30.000 euro’. Daarmee wordt de EV in Europa vermoedelijk duurder dan in China, waar hij een basisprijs van zo’n 200.000 renminbi zal krijgen (omgerekend 25.730 euro).

Zit je niet op een EV van het Chinese Nio te wachten? Bekijk dan eens de nieuwe Renault 5, de toekomstige Volkswagen ID.2 of zevenzits Citroën ë-C3 Aircross. Deze elektrische auto’s komen van Europese bodem en zullen evengoed niet al te veel kosten.