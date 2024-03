Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkope Chinese elektrische auto gemaakt voor Europa gespot

Als we het hebben over goedkope elektrische auto’s uit China, dan denk je waarschijnlijk aan MG of BYD, maar absoluut niet aan Nio. Echter, die fabrikant is druk bezig met goedkope EV’s.

Dit doet het niet onder de merknaam Nio, maar onder de labels Firefly en Onvo. Dat liet de oprichter William Li eerder al aan Autovisie weten. Beide merken richten zich met name op de Europese markt.

Goedkope Chinese elektrische auto voor Europa

Een van de goedkope Chinese elektrische auto’s van Firefly is nu gespot in China tijdens een test. Op de foto’s zien we een compacte crossover die nog volledig bedekt is in camouflage.

Opvallend is dat de auto niet als andere Nio’s een flinke LiDAR-sensor op het dak heeft. Dit bespaart natuurlijk geld. De auto moet immers rond de 200.000 Chinese renminbi gaan kosten. Dat is omgerekend naar euro’s: zo’n 25.500 euro. Verwacht niet dat de auto voor dat geld ook in Europa geleverd wordt.

Over de specificaties van de goedkope elektrische Chinese auto is nog niets bekend.