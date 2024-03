Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Kia Optima – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Kia Optima is een degelijke D-segmenter met een genereuze uitrusting. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

In 2015 brengt Kia een splinternieuwe Optima op de markt. Ondanks voldoende positieve eigenschappen, aantrekkelijke prijzen en een gunstige bijtelling blijft groot verkoopsucces uit. Dat is spijtig voor het merk, maar uitstekend nieuws voor occasionkopers die in het D-segment shoppen.

Carrosserie Kia Optima

De nieuwe Optima, modelcode JF, lijkt sterk op het uitgaande model. Onderhuids is het een nieuwe auto, die zijn platform met de Hyundai Sonata deelt. De 4,85 meter lange zakenauto debuteert als vierdeurs sedan met de uitstraling van een vijfdeurs coupé. Kort daarna volgt de vijfdeurs Sportswagon. Naast een grotere achterklep biedt de stationwagon duidelijk meer bagageruimte. Waar de sedan het met 510 liter moet doen, kan de combi 552-1.686 liter verstouwen. Voor de PHEV-varianten is dit aanzienlijk minder, namelijk 307 liter (sedan) en 440-1.574 liter (SW).

De basis-Optima heeft onder meer projector-koplampen en mistlampen voor. Privacy-glass en dakrails zijn standaard op de Sportswagon. Duurdere uitvoeringen voegen onder meer xenon- of full-led-verlichting toe, een panoramadak en een elektrisch bedienbare achterklep (SW). De GT-Line en de GT verlaten de fabriek met een sportpakket en een dubbele uitlaat. In 2018 krijgt de Optima een facelift met een vernieuwd vooraanzicht en nieuwe lichtunits.

Interieur Kia Optima

De vormgeving van het dashboard is overduidelijk geïnspireerd op (Duitse) premium merken. Het analoog/digitale instrumentarium, met 4,3-inch Supervision-display, gaat samen met een 7,0- of 8,0-inch aanraakscherm en fysieke knoppen en schakelaars voor de audio- en klimaatregeling. De toegepaste materialen zijn van minder hoogstaande kwaliteit dan de meeste Europese concurrenten in deze klasse bieden, maar alles steekt keurig in elkaar en het ruimte-aanbod is royaal.

Het basismodel heeft een uitgebreide uitrusting met zaken als een rijbaanassistent, verkeersbordherkenning, parkeersensoren, een parkeercamera, dual-zone klimaatregeling, fullmap-navigatie en Apple CarPlay/Android Auto. Duurdere uitvoeringen hebben bovendien stoel- en stuurverwarming, stoelkoeling, een smart key, elektrische stoelverstelling, een groter infotainmentscherm, DAB+, Harman Kardon-audio, een draadloze telefoonlader, adaptieve cruise control, extra veiligheidssystemen en een surround camerasysteem.

📆 Tijdlijn Voorjaar 2015 – introductie Kia Optima (JF) Najaar 2015 – Europese introductie Kia Optima 2016 – introductie Kia Optima Sportswagon 2017 – Optima PHEV 2018 – facelift 2019 – introductie nieuwe Kia K5 (DL3; niet voor Europa)

De GT-Line en de GT hebben een afgeplat sportstuur, zwarte hemelbekleding, sportstoelen en zwart leer met rode stiksels. De facelift brengt een opgefrist aanbod aan veiligheidssystemen, een nieuw stuur en Drive Mode Select.

Motor Kia Optima

In Nederland staat aanvankelijk alleen de 1.7 CRDi (141 pk, 340 Nm) diesel op het menu. Kort daarna volgen twee benzinemotoren. De 2.0 T-GDi (245 pk, 353 Nm) is voorbehouden aan topmodel GT. Voor een breder publiek is de 2.0 GDi PHEV (systeemvermogen 205 pk, 375 Nm). De plug-in hybride-aandrijflijn combineert een 154 pk sterke atmosferische 2,0-liter viercilinder Atkinson-benzinemotor met een 50 kW-elektromotor en een 9,8 kWh lithium-ion accupakket. De opgegeven elektrische actieradius is ruim 40 kilometer.

Tegelijk met de facelift van 2018 wordt het motorgamma opgeschud met de komst van de 1.6 T-GDi (180 pk, 265 Nm) en de 1.6 CRDi (136 pk, 320 Nm). Inlaatvervuiling is een potentieel aandachtspunt bij de direct ingespoten benzinemotoren. Verhoogd olieverbruik komt ook weleens voor, maar met regelmatig onderhoud zijn de motoren bovengemiddeld betrouwbaar.

Transmissie

De Kia Optima is uitsluitend leverbaar met voorwielaandrijving. De 1.7 CRDi diesel is geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling. De 2.0 T-GDi en de 2.0 PHEV zijn verbonden met een zestraps automaat met koppelomvormer. De 1.6 T-GDi en de 1.6 CRDi zijn uitsluitend verkocht met de zeventraps DCT-automaat.

Check bij een occasion met de DCT-transmissie of de schakelovergangen soepel en schokvrij verlopen. Net als bij een auto met een handgeschakelde transmissie zijn de drogeplaatkoppelingen van de DCT-transmissie aan normale slijtage onderhevig.

Wielophanging

Op onderstelgebied kiest Kia voor een moderne set-up. De Optima heeft onafhankelijke McPherson-voorwielophanging en een multilink-achterwielophanging. De onderstelafstemming is nadrukkelijk comfortabel en zelfs de GT-Line, met standaard 18-inch in plaats van 17-inch wielen, is minder stug dan je op basis van de naamgeving verwacht.

Het sportieve topmodel GT combineert 18-inch wielen met een elektronisch geregeld adaptief onderstel en rode remklauwen.

Welke Kia Optima moet je hebben?

Op de occasionmarkt zijn Sportswagons en hybride-aandrijflijnen dominant. De PHEV-versie is soepel en zuinig, maar door hete wegvallende mrb-voordeel kan het op lange termijn interessanter zijn om voor de minder zuinige, maar lichtere 1.6 of 2.0 T-GDi te kiezen.

De uitvoeringen heten ComfortPlusLine (17-inch lichtmetaal, klimaatregeling, rijbaanassistent, 7-inch navigatie, parkeerhulp met camera), DynamicLine (panoramadak, keyless, stoel- en stuurverwarming, 8-inch navigatie, Harman Kardon), ExecutiveLine (18- inch lichtmetaal, xenon, dodehoekdetectie, surround camera, leer, stoelventilatie), GT-Line (led-koplampen, 18-inch lichtmetaal, sportpakket) en GT (adaptief onderstel, rode remklauwen). Ook interessant zijn de extra complete Business-uitvoeringen.

Moet de Kia Optima het worden?

Nieuw werd de Kia Optima in Nederland vooral in de markt gezet als een prijs- en bijtellingsvriendelijke keuze voor zakelijke (lease-)rijders. Een lastige missie in een toen al krimpend en felbevochten marktsegment. Op Gaspedaal.nl is de Optima zeldzamer dan bijvoorbeeld een Maserati Ghibli. Aan zijn kwaliteiten ligt dat absoluut niet.

Het is een prettige, ruime en zeer compleet uitgeruste auto met overwegend degelijke techniek en (onder voorwaarden) ruimhartige fabrieksgarantievoorwaarden. Wie de luide lokroep van cross-overs en SUV’s kan weerstaan – ook van Kia zelf – doet er goed aan om de Optima een kans te geven.

Wat kost de Kia Optima?

De voordeligste Kia Optima met benzinemotor is een 2.0 GDi PHEV Business DynamicLine (2016, 179.000 km) voor 15.900 euro. Een Optima sedan 2.0 GDi Hybrid Business DynamicLine (2016, 129.000 km) kost 16.950 euro. De Optima Sportswagon kost minimaal 19.940 euro (1.6 T-GDi, GT-Line, 2019, 144.000 km). Dezelfde uitvoering met minder kilometers (2019, 93.000 km) kost 22.950 euro.

Een Optima Sportswagon 2.0 GDi PHEV ExecutiveLine (2019, 87.000 km) staat voor 24.740 euro te koop. De zeer zeldzame 2.0 T-GDi kost ten minste 26.500 euro (Sportwagon, GT, 2017, 80.000 km). Met dieselmotor liggen de occasionvraagprijzen tussen 11.500 en 22.000 euro.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 78,44

Remschijven voor, per set € 152,56

Hankook Ventus Prime 4, 225/45 R18 95W, per stuk vanaf € 115,12

Draagarm voorwielophanging, per stuk vanaf € 77,52

Koppelingsset DCT compleet, vanaf € 1.112,70

Prijzen gelden voor een Kia Optima 1.6 T-GDi DCT7 van 2019 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 225,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 275,–

Het onderhoudsinterval (1.6 T-GDi) is 30.000 kilometer/2 jaar.

Pluspunten Kia Optima

+ Ruim en compleet

+ Degelijke techniek

+ Fabrieksgarantie

+ Geen cross-over

Minpunten Kia Optima

– Materiaalgebruik interieur

– Klein occasionaanbod

– Geen cross-over