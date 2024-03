Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Audi Avant RS2 – Porsches eerste stationcar

Het is zeker niet de eerste keer dat Porsche ontwikkelingswerk verricht voor een andere fabrikant, maar nog nooit was het zo duidelijk zichtbaar als bij deze Audi Avant RS2. Hier is geen sprake van een System Porsche-sticker op de flanken, nee, door alle kieren en gaten sijpelt Porsche-DNA naar buiten.

Als je goed kijkt, staat de naam van de sportwagenbouwer in de RS2-badges en iets groter op de remklauwen. De 17-inch Cup-velgen lijken zo onder een 993 vandaan gehaald. Dat model doneert ook de spiegels en voorste knipperlichten. De voorbumper met enorme koelopeningen is gemodelleerd naar die van de 993 Turbo en de achterlichten zijn verbonden door een reflectorplaat, ook al zo’n typisch Porsche-trekje.

Audi RS2

De kentekenplaat is bij de Audi RS2 een verdieping omlaag verhuisd, naar de achterbumper. En dat alles is nog maar het topje van de ijsberg. Want de technische tovenaars uit Zuffenhausen transformeren de brave Audi 80 Avant tot een ware supersportwagen in gezinsverpakking, in dezelfde fabriek als waarin eerder de Porsche 959 en Mercedes 500e zijn ontstaan. Onder de motorkap vinden we Audi’s overbekende 2,2-liter 20-kleps vijfcilinder, maar Porsche weet door middel van een grotere Turbo met tussenkoeler en fijnslijperij aan in- en uitlaatkanalen de standaard 230 pk op te krikken naar een niet-misselijke 315 pk.

Dit alles wordt via een zesbak en Audi’s quattro vierwielaandrijving op straat losgelaten. Dankzij de enorme tractie weet de Audi RS2 in 5,4 seconden naar de honderd te stormen, sneller dan een 911 Carrera uit die tijd! De wegligging is fenomenaal, het vier centimeter verlaagde onderstel en de Porsche-remmerij houden al die kracht in toom. Maar de Audi RS2 kan ook heel beschaafd gereden worden. Het onderstel is niet extreem hard en de vijfpitter een goedmoedige beul.

In rood of het karakteristieke Nagaroblau druipt de potentie eraf, maar in een donkere kleur met roofrails heb je er een fantastische sleeper aan, met voldoende binnenruimte voor dagelijks gebruik. Deze geniale combinatie van sportwagentechniek in een gezinsstationcar stond aan de wieg van een hele familie Audi RS-modellen en creëerde en passant een nieuw marktsegment van powerstations. De Audi RS2 is meer dan de som der delen, en heeft een welhaast magische aantrekkingskracht. Dat zal dan vast door het System Porsche komen.

Aanbod en prijzen

Het overgrote deel van de 2.891 gebouwde Audi RS2’s is in Europa verkocht. In Nederland is het aanbod op de vingers van één hand te tellen, maar in de landen om ons heen is meer keus. Auto’s met hoge kilometerstanden beginnen net onder 50.000 euro, topexemplaren met een tellerstand rond de 100.000 kilometer gaan rond 80.000 euro weg. Een sluitende onderhoudshistorie kost extra. De kwaliteit van techniek en plaatwerk is over het algemeen goed, maar ondanks de verzinkte carrosserie kunnen er wat roestplekjes (vooral aan de voorschermen) ontstaan. De onderdelenvoorziening voor oudere Audi’s is op zijn zachtst gezegd matig.