Deel dit: Share App Mail Tweet

Verborgen geintje in Tesla Cybertruck zet Elon Musk voor schut

Elon Musk neemt zichzelf niet al te serieus. Dat blijkt maar weer uit dit verborgen grapje in de Tesla Cybertruck, waarmee Musk de spot drijft met zichzelf.

De CEO heeft een eigenaardig gevoel voor humor. Zo hebben de EV’s van het merk een scheetkussenmodus. Volgens sommigen kinderachtig en onprofessioneel, volgens anderen een grappige toevoeging.

Gênante presentatie Tesla Cybertruck

Er in ieder geval flink gelachen tijdens de onthulling van de Tesla Cybertruck in 2019. Tijdens een demonstratie van het gepantserde glas gooide hoofdontwerper Franz von Holzhausen een metalen bal tegen de voorste zijruit. Het raam barstte, wat leidde tot een ongemakkelijke situatie voor hem en Elon Musk.

Het werd nog gênanter toen Von Holzhausen het opnieuw probeerde bij het achterste zijraam en ook hier een flinke barst in kwam. Mocht het allemaal een publiciteitsstunt zijn geweest, dan was het een geniaal idee. We hebben het er immers nog altijd over.

Zelfspot van Elon Musk

Ditmaal omdat de topman met een grapje in de Tesla Cybertruck terugverwijst naar dit beschamende moment. Op het infotainmentscherm van de pick-up, wordt een Cybertruck afgebeeld. Eigenaren hebben ontdekt dat als je daar heel hard op tikt, het virtuele ruitje barst. Daarbij wordt een geluidsfragment afgespeeld van de onthulling vijf jaar geleden.

Dat Elon Musk wel van een geintje houdt, wisten we natuurlijk al. Zo vormen de Model S, Model 3, Model X en Model Y het acrostichon S3XY, wat je kunt lezen als ‘sexy’. Zou je de Tesla Cybertruck, quad (ook wel ATV genoemd), Roadster en Semi meenemen, dan staat er zelfs S3XY CARS.

‘Stop met slopen!’

De pick-up vormt het meest robuuste model uit de line-up. Dat probeerden Elon Musk en Franz von Holzhausen duidelijk te maken met de gefaalde ruitproef. Later verschenen er meer stunts die de ruigheid van de Tesla Cybertruck moesten onderstrepen. Helaas gaan eigenaren daardoor nu wel heel lomp om met hun EV, waardoor Tesla hen dringend verzoekt daarmee te stoppen.