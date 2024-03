Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederland zit bij top 10 goedkoopste landen om auto te bezitten

Bij autorijden komen veel kosten kijken. Denk aan verzekeringspremie, wegenbelasting en brandstofkosten. Toch scoort Nederland goed in de top 10 goedkoopste landen om een auto te bezitten.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Scrap Car Comparison. Daarbij werd onder meer gekeken naar de gemiddelde prijs van een aantal populaire nieuwe auto’s, verzekeringspremies, brandstofkosten en zelfs hoeveel geld je zoal kwijt bent aan reparaties. Al deze kosten zijn vervolgens vergeleken met het gemiddelde jaarsalaris in het desbetreffende land.

Top 10 goedkoopste landen om een auto te bezitten

Daaruit rolde een lijst met dure en goedkope landen om een auto te bezitten. Volgens Scrap Car Comparison behoort Nederland tot die laatste groep. Hieronder vind je de gehele top 10.

Land Percentage van een jaar-

salaris benodigd voor aanschaf

en onderhoud van auto 1 Verenigde Staten 46% 2 Australië 57% 3 Canada 64% 4 Nederland 74% 5 Duitsland 74% 6 Zweden 79% 7 Noorwegen 86% 8 Verenigd Koninkrijk 87% 9 Finland 92% 10 Ierland 94%

In totaal werden de autokosten in maar liefst 98 landen onderzocht. Een vierde positie voor Nederland is dan ook lang zo gek nog niet. Onze collega’s van Manners lieten eerder zien dat Nederlanders relatief veel verdienen, wat een mogelijke verklaring voor de hoge positie kan zijn.

Anderzijds zijn nieuwe auto’s in veel andere landen (denk aan onze buren Duitsland en België) vaak goedkoper in aanschaf door mildere belastingen. Ook is brandstof hier een stuk duurder dan is veel andere landen.

Top 10 landen waar autobezit het duurst is

Welke landen vinden we dan aan de andere kant van het spectrum? Veelal Zuid-Amerikaanse landen, zo blijkt. Hier moeten vaak meerdere jaarsalarissen neergeteld worden voor het kopen en onderhouden van een auto.

Toch ben je nergens zo duur uit als in Turkije, waar het bezitten van een auto je volgens dit onderzoek bijna zeven jaarsalarissen kost. Oef, zo is zo’n Togg plots zeer prijzig. De gehele top 10 van duurste landen om een auto te bezitten, vind je hieronder.