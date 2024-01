Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders houden massaal stuur verkeerd vast: zo voorkom je letsel

‘Tien voor twee’, dat is hoe veel Nederlanders hebben geleerd om het stuur van hun auto vast te houden. Dit blijkt echter niet goed te zijn. Door de positie van je handen kan je zelfs meer letsel oplopen in geval van een ongeluk.

In een reportage van De Telegraaf legt rij-instructeur Erik Wentzel uit waarom je het stuur van je auto anders moet vasthouden dan je geleerd hebt. Ook verschillende studies hebben dit aangetoond.

Zo moet je het stuur van je auto vasthouden

Het stuur vasthouden in de ‘tien voor twee’-positie kan voor meer letsel zorgen in geval van een ongeluk. Dit komt door de airbag die in het stuur verwerkt is. Als de airbag uitklapt kunnen je handen uit elkaar schieten of tegen je gezicht aan komen. Je kan bijvoorbeeld een hersenschudding oplopen of je handen breken.

Een simpele oplossing is je handen in de ‘kwart voor drie’-positie op het stuur zetten. Hierdoor voorkom je niet alleen letsel, maar heb je ook meer controle over de auto. Let wel, klem je duimen niet om het stuurwiel heen.

Onmogelijk om het verkeerd te doen

Er zijn overigens auto’s waarbij de ‘tien voor twee’-positie onmogelijk is. De Tesla Model S en X zijn optioneel leverbaar met een Yoke-stuur.

Deze vliegtuig-achtige stuurwielen zijn overigens niet het perfecte voorbeeld van veiligheid. Met name bij parkeren en draaien in de stad kan de bijzondere vorm hinderlijk zijn.

Lexus heeft daarom steer-by-wire ontwikkeld. Hoe dit stuur werkt, legt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma je uit in onderstaande video.