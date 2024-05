Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitse sedan is nu een betaalbare occasion

Grotere middenklasse sedans zijn ‘uit’! Nuchter beschouwd is dat totale onzin. Niet iedereen wil ‘hoog zitten’ en heeft ook geen achterklep en zo nodig. Kies voor een fijne sedan, met veel comfort. Juist omdat ze niet meer gewild zijn, koop je voor tien mille een heerlijke occasion!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Opel Insignia! niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of donderdag. Of bekijk hier voor alle occasions van maximaal 10.000 euro.

Opel Insignia (2008 – 2017)

Van dit drietal is de Opel Insignia de meest vloeiend gelijnde sedan, voor wie dat belangrijk vindt. Van binnen is hij ook – voor zijn tijd – heel modern. De standaardstoelen zitten al prima, de optionele AGR-stoelen zijn echt heel fijn, maar ja, die heeft niet elk exemplaar. Achterin is de occasion ruim genoeg, maar de lage daklijn is wat lastig bij in- en uitstappen. Hij rijdt verder prima, voldoende comfortabel en stil. De bagageruimte meet 500 liter.

De 1,6-liter motor is net-aan sterk genoeg, een 1,8 zal wat soepeler in het gebruik zijn. Reken bij de 1,6 op gemiddeld 1 op 12. Bij een autobedrijf in Boxmeer staat een zwart-metallic 1,6 Turbo (132 kW/180 pk!) Business Edition (2011, 110.000 km) voor 9.440 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De verstelling van de nokkenas kan zo maar stuk gaan. Dat geeft een gierend geluid, niet meer mee rijden, hij moet op transport naar de garage. Een 1,4 die zo maar stilvalt, kan worden veroorzaakt door een losse stekker aan de brandstofdrukregelaar, dat is een kleinigheidje.

De elektrisch bediende handrem wil soms niet los komen bij occasions. Dat is even een klusje en de definitieve reparatie moet uiteraard in de garage gebeuren.