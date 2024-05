Deel dit: Share App Mail Tweet

Alleen Leclerc sneller dan Verstappen in derde training Monaco

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 de tweede tijd gerealiseerd. De Nederlander van Red Bull moest 0,197 seconde toegeven op Charles Leclerc. De coureur van Ferrari had voor zijn snelste ronde 1.11,369 nodig. De Brit Lewis Hamilton kwam in zijn Mercedes tot de derde tijd.

In de eerste twee vrije trainingen had Verstappen moeite met de vele hobbels op het stratencircuit in Monaco. De drievoudig wereldkampioen kwam vrijdag niet verder dan de elfde en de vierde plek.

Verstappen jaagt later in de middag (16.00 uur) in de kwalificatie voor de race van zondag op zijn negende pole op rij, de achtste in dit jaar. Een goede startplek is cruciaal op het circuit waar inhalen lastig is en de rijder op poleposition vaak wint.

McLaren’s Oscar Piastri was in de derde vrije training goed voor de vierde tijd, net voor Verstappens Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, die zich beklaagde over zijn auto, zoals Verstappen dat vrijdag al had gedaan.

ANP