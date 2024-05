Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het daadwerkelijke verbruik van de Lexus LBX

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de Lexus LBX.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met bijvoorbeeld airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

De Lexus LBX

De Lexus LBX is enkel als 1.5 HEV leverbaar en dat betekent de welbekende hybride-aandrijflijn uit de Yaris. Deze bestaat uit een 1,5-liter driecilinder die samen met een continu variabele transmissie en elektromotor zorgt voor 136 pk op de voorwielen. Vierwielaandrijving is op de duurdere uitvoeringen voor 3.000 euro extra verkrijgbaar.

Verbruik en milieu Lexus WLTP-verbruik gemiddeld 4,5 l/100 km Testverbruik gemiddeld 4,7 l/100 km Actieradius 766 km Milieulabel A CO2-emissie 103 g/km

De aandrijflijnen van Toyota staan bekend om hun zuinigheid. De Lexus LBX heeft op papier een verbruik van 4,5 liter per 100 kilometer. Wat halen we in praktijk?

Het daadwerkelijke verbruik

Op de normronde realiseerde de Lexus LBX een verbruik van 4,7 liter per 100 kilometer (1 op 21,3). Dit betekent iets meer dan de fabrieksopgave maar bovenal een keurig verbruik.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de dubbeltest. Let op, het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Wil je alles weten van de LBX? Bekijk dan hier de dubbeltest tegen de Volkswagen T-Cross.