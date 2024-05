Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeldzame Honda NSX-occasion is opmerkelijk ‘goedkoop’

De prijzen van JDM-legendes zijn de afgelopen jaren door het dak gegaan. Met dat in het achterhoofd is deze zeldzame Honda NSX-occasion opvallend ‘goedkoop’.

De tweezits sportwagen met middenmotor werd begin jaren negentig geïntroduceerd en was tot 2005 op de markt. Bij JDM-fanaten heeft het model een iconische status verworven.

Prijzen Japanse occasions flink gestegen

Onze nieuwsgierigheid naar de Japanse sportwagen werd gewekt toen wij in een JDM-groep op Facebook plots een bericht tegenkwamen. Een liefhebber van Japanse auto’s toverde een Autovisie Magazine-nummer uit 2015 tevoorschijn met daarin aandacht voor twee occasions: een Mitsubishi Lancer Evo VII en een Honda NSX. De prijskaartjes? Respectievelijk 14.000 euro en 34.950 euro.

Prijzen die nu, nog geen tien jaar later, haast niet meer voor te stellen zijn. Ter vergelijking: voor de enige Mitsubishi Lancer Evo VII die we op de Gaspedaal.nl tegenkomen wordt nu bijna 33 mille gevraagd. De enige Honda NSX-occasion die momenteel op de verkoopsite wordt aangeboden, kost 164.950 euro. Oef!

‘Goedkope’ Honda NSX-occasion

Op een andere verkoopsite stuitten we op een andere Honda NSX-occasion. Dit exemplaar is echter opmerkelijk goedkoop, want er wordt bijna een ton minder voor gevraagd. Om een tweedehands auto uit 1991 van 70 mille goedkoop te noemen, moet dat begrip behoorlijk opgerekt worden. Toch is het naar de huidige maatstaven van de Honda NSX opmerkelijk weinig.

Wat krijg je voor 70.000 euro? Een NSX met zo’n 155.000 kilometer op de klok. Achterin ligt een 3,0-liter V6 met 280 pk, netjes zoals verschillende Japanse autofabrikanten volgens de limiterende gentlemen agreement hadden afgesproken. Buiten de specificatielijst ging de vermogenswedloop echter gewoon door, zo bleek bij veel JDM-auto’s die nadien op de rollenbank zijn getest.

Anders dan het eerder genoemde exemplaar van zo’n 165 mille (die overigens de 3,2-liter V6 huisvest), is deze NSX geen Europees exemplaar. Deze occasion is in 2015 vanuit de Verenigde Staten geïmporteerd.

Een reeks Honda NSX-exemplaren schijnt van een versnellingsbakkwaaltje last te hebben gehad, maar de verkoper stelt dat zijn Honda niet tot de probleemgroep behoort.

