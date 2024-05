Deel dit: Share App Mail Tweet

Stijlvolle en betrouwbare gezinsauto is nu betaalbare occasion

Grotere middenklasse sedans zijn uit de mode. Doordat het gros van de autokopers liever hoog zit, zijn deze modellen minder gewild. Zonde, want ze bieden juist erg veel comfort. Het voordeel is dat je nu voor nog geen tien mille een heerlijke occasion zoals de Mazda 6 koopt.

Autovisie speurt wekelijks de verkoopsites af, op zoek naar de beste tweedehands auto’s in een bepaald segment. Deze week een focus op comfortabele sedans voor een niet al te hoog prijskaartje. Afgelopen dinsdag werd dit model uitgelicht.

Mazda 6 (2007 – 2012)

Vandaag dus aandacht voor de Mazda 6. Het is één van de Aziatische uitdagers in deze klasse en réken erop dat deze Mazda aan zijn concurrenten gewaagd is.

Hij rijdt erg prettig, al vraagt de elektrische stuurbekrachtiging gewenning, want die voelt wat doods aan. Voorin staan prima voorstoelen, achterin is de 6 ook ruim genoeg voor twee volwassenen. De bagageruimte bedraagt 500 liter, behelpen is anders!

De 1,8 is al mooi stil en sterk genoeg, maar de 2,0 heeft standaard zes versnellingen. Beide komen tot ongeveer 1 op 12 á 13.

Bij een autobedrijf in Harderwijk staat een zilvergrijze 2,0 S-VT TS, mét automatische transmissie en zelfs leren bekleding (2009, 154.000 km) voor 9.450 euro.

Aandachtspunten bij een Mazda 6-occasion

De achterbanden hebben op de 6 de neiging tot ‘cuppen’, waardoor ze onnodig veel lawaai maken. Dat is te voorkomen door bijvoorbeeld bij een servicebeurt de voor- en achterbanden om te wisselen, waardoor de slijtage ook meer wordt verdeeld.

Bij een rustige rijstijl kan het gebeuren dat de achterste remklauwen gaan vastzitten. Daar merk je niet veel van, maar het is terecht wel een apk-afkeurpunt. Het is even werk, maar niet echt ingrijpend. Bijgeluiden uit de wielophanging klinken vervelend, maar dat kan geen kwaad. Al met al een vrij betrouwbare en betaalbare occasion.