Deze occasion is saai, maar dat is juist een kracht

Compacte vijfdeurs hatchbacks zijn enorm gewild. Sommige populaire merken zijn daardoor relatief te duur, dat stelde ik al vaker vast. Wie zich er een beetje in verdiept, koopt ook voor bijvoorbeeld tien mille een jongere en vaak ook kwalitatief gewoon betere auto.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Nissan Micra niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of donderdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 10.000 euro.

Nissan Micra (2017 – 2023)

Goed, niet iedereen kan ‘m waarderen, maar met zijn uitgesproken vormgeving is deze (laatste!) generatie Micra bepaald geen ‘grijze muis’. Daar staat natuurlijk tegenover dat er ook mensen zijn die ‘m gewèldig vinden. De Micra rijdt prima, lekker wendbaar, goede wegligging, maar de 0,9 liter motor heeft onderin wel weinig trekkracht. Daarmee moet je leren omgaan, éven verder doortrekken in de versnellingen. Gemiddeld haalt de occasion zo’n 1 op 17.

De bagageruimte meet 300 liter. De voorstoelen zijn heel fijn en kunnen vèr naar achteren. Bij een autobedrijf in Enkhuizen vinden we een fraaie metallic rode ‘Acenta’ met vrijwel alle opties (2017, 73.000 km) voor 9.995 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het begint bijna saai te worden… De Nissan Micra is kwalitatief ook een uitstekende auto, net als zijn twee concurrenten van deze week. Het enige verschil is dat er bij een Micra met benzinemotor helemaal geen euveltjes bekend zijn die wel eens voorkomen. Gewoon op tijd en deskundig laten onderhouden en je occasion laat je nooit in de steek. Dat is een enorm waardevolle eigenschap!