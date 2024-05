Deel dit: Share App Mail Tweet

Snelheidswaarschuwing auto’s: ‘het zorgt juist voor gevaar’

Nieuwe auto’s moeten vanaf 1 juli allemaal voorzien zijn van snelheidwaarschuwingen. Dit betekent dat er een geluidssignaal afgaat als je te hard rijdt. Deze maatregel zorgt juist voor gevaar, dat stelt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma in De Telegraaf waar je de meningen van meer critici leest.

Europa wil het aantal verkeersdoden naar beneden krijgen. Volgens Europa gaat de snelheidswaarschuwing voor 20 procent minder verkeersdoden en 30 procent minder gewonden in het verkeer zorgen. Experts twijfelen hieraan.

Snelheidswaarschuwing zorgt juist voor gevaar

“In onze Autovisie-testpraktijk testen wij alle mogelijke verschillende auto’s van betaalbaar tot extreem duur. Helaas hebben ze tegenwoordig één storende overeenkomst: verplichte veiligheidssystemen zoals de snelheidswaarschuwing. De Europese overheid verplicht fabrikanten daartoe maar realiseert zich niet dat deze systemen in de praktijk eerder afleiden dan de veiligheid vergroten. Veel mensen willen deze piepende waarschuwingssystemen namelijk uitzetten en gaan dan rijdend op zoek naar de knoppen in allerlei menu’s en dat is ronduit gevaarlijk”, zo stelt de hoofdredacteur van Autovisie.

Het uitzetten van de snelheidswaarschuwing gaat niet in iedere auto op dezelfde manier. Sommige auto’s hebben een knop waarmee het is uit te zetten, bij andere modellen moet je zoeken in een digitaal menu. “Nu doet elke fabrikant dat op zijn eigen manier en dat veroorzaakt afleidend en dus gevaarlijk zoekwerk”, aldus Jaco Bijlsma.

Ook Advanced Driver Distraction Warning verplicht

Naast snelheidswaarschuwingen wordt ook een Advanced Driver Distraction Warning-systeem verplicht. Deze houdt in de gaten of de bestuurder wel naar de weg blijft kijken.

Dit is vooral vervelend als auto’s meer één scherm hebben in het midden van het dashboard. Deze functie is wel uit te zetten, net als de snelheidswaarschuwingen.