Hoe lang heb je echt garantie op een occasion?

Een auto is naast een huis een van de grootste uitgaven die je doet. Op nieuwe auto’s krijg je daarom vaak lang garantie. Maar hoe zit dit bij occasions? Autovisie brengt je in dit artikel op de hoogte van de garantie op tweedehands auto’s.

Lang niet iedereen koopt een nieuwe auto. Sterker nog, occasions zijn populair. Een nadeel van een occasion is dat-ie meer risico’s met zich meebrengt. Toch heb je als koper meer rechten dan je denkt.

Sinds april 2022 is de wettelijke garantie op occasions verlengd van 6 naar 12 maanden, als je bij een autobedrijf koopt. Op een tweedehands auto heb je altijd een jaar garantie, ongeacht bedrag of overige garanties-afspraken. Als koper kan je ook geen afstand tekenen van de garantie, zo is per wet bepaald. Wel heb je onderzoeksplicht en moet je dus voor een koop de auto goed bekijken en proefrijden.

Of je dus een 20 jaar oude auto met 300.000 kilometer op de teller koopt of een 3 jaar oude occasion waar amper mee gereden is, je hebt het jaar garantie. Echter, het is natuurlijk niet zo dat je van de twee auto’s hetzelfde mag verwachten.

Realistische verwachtingen

Als de auto niet voldoet aan de verwachtingen die je realistisch van de auto mag hebben, dan moet de verkoper bewijzen dat de auto de gebreken niet had tijdens de verkoop en de problemen al te verwachten waren. Is dat niet het geval? Dan moet de verkoper de auto herstellen. Zijn de problemen niet te herstellen? Dan kan de verkoper de auto terugkopen of een vervangende auto aanbieden.

Op niet alle onderdelen van een occasion heb je garantie. Slijtage-onderdelen als banden kunnen natuurlijk na een jaar versleten zijn als je een erg sportieve rijstijl hebt. Fatsoenlijk gebruik van de auto is sowieso een vereiste om aanspraak te maken op garantie.