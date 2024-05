Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verwacht door concurrentie zware GP van Monaco

Max Verstappen verwacht “een van de zwaarste weekenden van het seizoen” in Monaco, waar zondag de Grote Prijs wordt verreden. De Red Bull-coureur gaat uit van veel tegenstand op het moeilijke stratencircuit.

“Ik denk niet dat het voor ons het beste circuit is”, zei de Nederlander donderdag in aanloop naar de race. “Dat komt omdat de auto normaal gesproken moeite heeft met hobbels en kerbs.”

De regerend wereldkampioen denkt daarnaast dat Ferrari en McLaren sterk zijn op het circuit in het vorstendom. “Ferrari is de afgelopen jaren al erg sterk geweest hier, terwijl McLaren de laatste twee races goede prestaties heeft geleverd. Het gat tussen de teams is een stuk kleiner geworden.”

Verstappen won twee keer in Monaco. Dat was in 2021 en 2023. Momenteel is hij leider in het WK-klassement, met 48 punten voorsprong op Charles Leclerc van Ferrari.

ANP