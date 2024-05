Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW Z4 doet de 507 van Elvis Presley na en is schrikbarend duur

Maak kennis met de Tender 5.7 van de Duitse fabrikant Estella Fahrzeugtechnik. Onderhuids is het een BMW Z4 van de huidige generatie, maar daar is weinig meer van te zien. Hij is verkleed als een BMW 507, de roadster die faam boekte als de auto van rockicoon Elvis Presley.

Estella Fahrzeugtechnik couldn’t help falling in love met de klassieke BMW en creëert daarom een moderne interpretatie van de roadster, die zelfs is vernoemd naar het Elvis Presley-nummer Love Me Tender. Logischerwijs neemt het bedrijf als basis de roadster die vandaag de dag bij de BMW-dealer staat: de Z4.

Tender 5.7 verwijst naar de BMW 507 van Elvis Presley

Met koolstofvezel is een nieuwe retro-outfit voor de BMW gemaakt. Daarnaast verwijzen ook de grille en ronde koplampen van de Tender 5.7 naar de 507. Die wielen doen daarentegen niet denken aan die van de klassieke roadster, maar lijken uit de schappen van Alpina te zijn gegrepen.

Aan de vormgeving van het interieur is weinig veranderd. Dat is nog duidelijk herkenbaar als het interieur van de G29 BMW Z4. Wel is de Tender 5.7 door Estella Fahrzeugtechnik voorzien van een verse, dikke laag leer met ander stikselpatroon. Dit moet de roadster een luxueuzere uitstraling geven.

Maak je geen illusies, 5.7 in de modelnaam verwijst niet naar het slagvolume van een V8, zoals de originele BMW 507 die kende. Toch heeft Estella Fahrzeugtechnik ook de motorruimte niet ongemoeid gelaten. De 3,0-liter zes-in-lijn (die in de Z4 340 pk levert) is gekieteld tot een zeer toepasselijke 507 pk.

Tender 5.7 aanzienlijk duurder dan BMW Z4 M40i

Allemaal leuk en aardig, maar laten we even ter zake komen en het hebben over de prijs. De creatie van Estella Fahrzeugtechnik kost je minimaal 288.000 euro. Oef! Even ter vergelijking: een standaard BMW Z4 M40i heeft in Nederland een basisprijs van 94.200 euro inclusief belastingen.

Voor dat geld vind je op verkoopsite Gaspedaal.nl ook al een BMW Z8. Die keuze is wat ons betreft gauw gemaakt. Evengoed zegt de Duitse fabrikant Estella Fahrzeugtechnik, die er maximaal vijftien wil bouwen, al twee orders te hebben ontvangen.